محمد العبار عن احتفالات رأس السنة في دبي: سيتذكرها العالم طويلاً

تستعد «إعمار» هذا العام لاحتفال غير مسبوق بليلة رأس السنة، من شأنه الارتقاء بمعايير الاحتفال على الساحة العالمية، إذ سيتحول وسط مدينة دبي بأكمله إلى مسرح مفتوح عملاق يستضيف عروضاً مبهرة على نطاق لم يسبق له مثيل، ليعيش الزوار ليلة استثنائية لا تُفوَّت.

وستمتد الاحتفالات على مدار أسبوع كامل، ابتداء من 31 ديسمبر حتى السابع من يناير المقبلين، لمنح المقيمين والزوار مدة أطول للاستمتاع بالأجواء الساحرة في قلب دبي.

وسيغطي العرض مواقع أيقونية عدة، من بحيرة برج خليفة إلى ممشى دبي مول، وصولاً إلى واجهة البرج والسماء فوقه، ما سيضمن لكل زائر تجربة غامرة، وفي كل اتجاه ستتجسد مشاهد تخطف الأنفاس من أداءات حية، واستعراضات ضوئية، ومنصات متحركة، وعروض جوية وألعاب نارية، وتقنيات حديثة متقدمة، ضمن احتفال صُممت تفاصيله لتبهر وتلهم وتأسر الحواس من كل زاوية.

وفي إطار هذا الاحتفال الضخم، تعود حديقة البرج (برج بارك) لتمثّل أحد أبرز مواقع الاستمتاع به في دبي، حيث تقدّم للزوار تجربة راقية ومريحة لاستقبال العام الجديد، متيحة للحضور إطلالات لا تُضاهى على عروض برج خليفة الشهيرة من ألعاب نارية، واستعراضات بالضوء والليزر والأداءات الحية، ضمن أجواء منظمة بعيدة عن الازدحام، وبينما تظل احتفالات ليلة رأس السنة في وسط مدينة دبي مفتوحة للجميع، فإن حديقة البرج توفر تجربة مميزة للباحثين عن جرعة إضافية من الراحة والحماسة والمتابعة غير المنقطعة للعد التنازلي الأشهر في العالم.

وتقدّم حديقة البرج هذا العام بُعداً سينمائياً جديداً من الترفيه، من خلال تعاون خاص مع شركة فرونتستيج، إحدى شركات «رد تشيليز إنترتينمنت» التي أسسها النجم البوليوودي العالمي شاروخان. وسيستمتع الضيوف بعروض حيوية مبهرة وأجواء بوليوودية أصيلة، ولحظات لا تُنسى تحت سماء دبي، وهي تجربة حصرية لحاملي تذاكر حديقة البرج، كما ستستمتع العائلات بفعاليات ترفيهية وورش عمل مخصصة للأطفال، إلى جانب مجموعة واسعة من عربات الطعام والأكشاك، ودخول سلس باستخدام شارات مخصصة.

وتَعِد «إعمار» بإنتاج يتجاوز في حجمه وطموحه أي احتفال سابق برأس السنة على مستوى المنطقة، حيث تنبض دبي بالحياة من خلال عروض تمزج التراث بالابتكار والثقافة والفنون في مشهد واحد متكامل.وقال مؤسس «إعمار»، محمد العبار: «في ليلة رأس السنة هذا العام، ستتحول دبي إلى مسرح يفيض بالدهشة، إذ نعمل على تقديم احتفال غير مسبوق، بمسرح أكبر من أي وقت مضى وعروض ستبهر العالم وتُلهمه في آن واحد، صُممت كل لحظة وكل إضاءة وكل مشهد لتجسيد روح مدينتنا دبي وإبداعها وطموحها، في ليلة سيشهدها العالم ويتذكرها طويلاً».

وسيرتقي موكب ضخم بهذه الاحتفالات إلى آفاق جديدة، من خلال عربات استعراضية عملاقة وفنانين موهوبين، ومجسمات تعكس روح دبي الثقافية ورؤيتها المستقبلية، وسيتنقل الموكب عبر أرجاء وسط المدينة ليضفي لمسة إبهار إضافية على هذه الاحتفالية الاستثنائية.

رسالة تجسد الطموح

دعت «إعمار» المقيمين والزوار والجمهور حول العالم إلى أن يكونوا شهوداً على حدث يصنع التاريخ في قلب دبي، ويتعدّى كونه مجرد عرض، ليحمل رسالة جريئة تجسد طموح دبي وإبداعها، والتزامها بصناعة لحظات تخلد في ذاكرة العالم.