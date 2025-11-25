الهند تنعى دارمندرا: ودّعنا نجماً استثنائياً

توفي، أمس، عن 89 عاماً، نجم بوليوود الهندي الشهير، دارمندرا، الذي تألق في الأعمال الكوميدية الرومانسية وفي أفلام الحركة المليئة بالتشويق.

وقال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، في بيان عبر منصات التواصل، إنّ «وفاة دارمندرا تشكل نهاية حقبة في السينما الهندية»، مضيفاً: «كان شخصية سينمائية بارزة، وممثلاً استثنائياً أضفى سحراً وعمقاً على كل دور أدّاه»، وعانى الممثل الراحل من وعكة صحية نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مومباي.

وفي مسيرته الفنية الحافلة، التي امتدت ستة عقود، ظهر دارمندرا في أكثر من 250 فيلماً، وكان عضواً في البرلمان، وحصل على أحد أرفع الأوسمة المدنية في الهند.

وخلال ثمانينات القرن الماضي، تألق دارمندرا في سلسلة من أفلام الحركة، وتشكل شخصية «فيرو»، التي جسّدها في الفيلم الكلاسيكي «شولاي» عام 1975، الدور الأكثر شهرة في مسيرته المهنية.

كذلك شارك دارمندرا، وهو أب لستة أولاد، في إنتاج أفلام من بطولة نجليه ساني وبوبي ديول، ومن المقرر طرح فيلمه الأخير «إيكيس»، للمخرج سريرام راغافان، خلال الشهر المقبل.