ساعة جيب من «تيتانيك» تُباع بـ 2.34 مليون دولار

لا تزال كنوز سفينة تيتانيك تشغل العالم حتى الآن، ولعل أحدثها ساعة جيب مرصعة بذهب عيار 18 قيراط من طراز «جول جيرجنسن» كانت مملوكة لإيسيدور ستراوس، أحد ركاب الدرجة الأولى على متن السفينة تيتانيك، والتي بيعت مؤخراً بسعر 2.34 مليون دولار أمريكي، وهو الرقم الأعلى المسجل على الإطلاق مقابل قطعة تذكارية من تيتانيك.

وذكر تقرير أنه بعد الغرق، تم استرجاع الساعة التي كانت هدية لإيسيدور بمناسبة عيد ميلاده الثالث والأربعين عام 1888، وأُعيدت إلى أسرتهما.

وعُرضت الساعة في مزاد دار «هنري ألدردج أند سون» في إنجلترا، ووصل سعرها إلى 1.78 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 2.34 مليون دولار أمريكي. كما بيعت رسالة كتبتها السيدة ستراوس على أوراق رسمية من تيتانيك وأرسلتها وهي على متن السفينة مقابل 100,000 جنيه إسترليني (131,000 دولار).

وكان الرقم القياسي السابق في مزادات تذكارات تيتانيك من نصيب ساعة جيب ذهبية أخرى قُدمت لقائد قارب أنقذ أكثر من 700 راكب من السفينة، وقد بيعت العام الماضي مقابل 1.56 مليون جنيه إسترليني (حوالي 2.05 مليون دولار).