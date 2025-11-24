إسبانيا.. سقوط مرحاض متنقل من جسر على طريق مزدحم ( فيديو )

سقط مرحاض متنقل من جسر «بونتي ديل سينتيناريو» على الطريق الدائري إس إي-30 المزدحم في إشبيلية الإسبانية.

وتسببت الحادثة في تطاير حطام المرحاض عبر مسارب الطريق، فيما لم تصب أي مركبات بشكل مباشرة ولم تسجل أي إصابات بشرية.

ووقع الحادث قرابة الساعة الخامسة والنصف خلال أعمال الترميم الكبرى للجسر المعلق، حيث كان يتم رفع الكابينة. وتظهر مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دورة المياه وهي تسقط من منتصف الجسر لتستقر في المسار الأوسط للطريق الذي تعبره يوميا نحو 90 ألف مركبة.

وحسب "روسيا اليوم" أدى الحادث إلى تعطيل حركة المرور مؤقتا بينما قامت فرق الطوارئ بإزالة الأنقاض.

يذكر أن مشروع تطوير الجسر بقيمة 137 مليون يورو والمسند لشركة «أكسيونا» يشمل استبدال 88 كابل تثبيت وتوسعة المسارب من خمسة إلى ستة في كل اتجاه.

وأفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الجسر والشركة المنفذة فتحت تحقيقات فورية لجمع تقارير من جميع الأطراف المعنية.