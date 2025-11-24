هندي يقتل ستينية كانت تُلحُّ عليه بطلب الزواج

أقدم رجل في ولاية أوتار براديش في الهند، على قتل امرأة خنقاً، بزعم أنها كانت تضغط عليه للزواج.

وألقت الشرطة القبض على الرجل أمس الأحد، علما أن المرأة التي قتلها كانت تبلغ من العمر 60 عاما.

ووفقا للشرطة، تم العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية يوم 14 نوفمبر بالقرب من الطريق عند تقاطع «ناجلا بوس» في منطقة «تشاندبا» بولاية أوتار براديش، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا» الهندية.

وبعد ذلك، شكلت الشرطة عشر فرق لتحديد هوية المرأة وتعقب المتهم قبل أن تقبض عليه ويبرر فعلته خلال التحقيق بأنه لم يستطع تحمل إلحاحها المتكرر بطلبها الزواج منه.