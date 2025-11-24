"لابوبو".. من هوس مواقع التواصل الاجتماعي إلى قاعات السينما

تحوّلت دمى "لابوبو" من مجرد لعبة أثارت هوس الشراء بين الأطفال والكبار على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نجمة على الشاشة الكبيرة، بعد أن جذبت شعبيتها الهائلة انتباه صناع السينما.

وتستعد شركة "سوني بيكتشرز" لإنتاج فيلم ضخم مستوحى من دمى "لابوبو" الشهيرة، بعد توقيع اتفاقية مع شركة الألعاب الصينية المالكة للحقوق، وفقاً لما كشفته "هوليوود ريبورتر".

بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، لا تزال تفاصيل المشروع غامضة، إذ لم يُعلن حتى الآن عن هوية المخرج أو المنتج المسؤول عن الفيلم.

ولدت دمى لابوبو من خيال الفنان كاسينغ لونغ، الذي استوحى تصميماتها من القصص الإسكندنافية بعد انتقاله طفلاً من هونغ كونغ إلى هولندا.

وانطلقت الدمى لأول مرة عام 2019 في جنوب شرق آسيا عبر شركة "بوب مارت"، التي حولتها إلى موضة عالمية مدعومة بموجة من فيديوهات "فتح الصناديق" التي حققت انتشارًا واسعًا.