طائرة ركاب تصطدم بمنطاد طقس على ارتفاع 36,000 قدم وتهبط اضطراريا

كشفت لجان تحقيق فنية عن سبب الهبوط الاضطراري لطائرة بوينج 737 ماكس التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز في 18 أكتوبر، بعد تعرضها لأضرار جسيمة جراء اصطدامها بجسم مجهول.

وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل أن منطاد طقس هو المتسبب بالحادث الذي كان يمكن أن يكون مدمرا للطائرة ومن فيها من الركاب الـ 112 .

وأكد المجلس أن إن مسار بالون شركة ويندبورن للطقس، الذي حلق طويلاً على ارتفاعات عالية، يتوافق مع مسار الطائرة، بدورها خمنت شركة ويندبورن سيستمز أنها تشتبه في أن أحد بالوناتها للطقس قد اصطدم بالزجاج الأمامي لطائرة يونايتد الرحلة 1093 أثناء تحليقها على ارتفاع يقارب 36,000 قدم، مما أدى إلى تشققه.

ومع تحطم الزجاج الأمامي للطائرة، أصابت شظايا الزجاج كلا الطيارين، مما أدى إلى إصابة الكابتن بجروح سطحية متعددة في ذراعه اليمنى.

وتُظهر الصور المتداولة على الإنترنت ذراعي الطيار ينزفان، مع إصابات تتفق مع جروح الزجاج. كما غطى الزجاج المكسور لوحة القيادة وقمرة القيادة.

وبعد أن حوّل القبطان مساره بسلام إلى سولت ليك سيتي، نُقل الركاب على متن طائرة أخرى إلى لوس أنجلوس في وقت لاحق من ذلك اليوم. وقبل تأكيد هوية الجسم، كانت هناك مخاوف من أن الضرر ربما يكون ناجمًا عن حطام فضائي.

وخلص المجلس الوطني لسلامة النقل إلى أن الطائرة اصطدمت بمنطاد طقس طويل المدى على ارتفاع عالٍ، والذي أقلع في اليوم السابق من سبوكين، واشنطن. وقالت رئيسة المجلس، جينيفر هومندي، إن الحادث "كان من الممكن أن يكون مدمرًا للغاية للطائرة ومن على متنها". وهبطت الرحلة رقم 1093، المتجهة من دنفر إلى لوس أنجلوس، وعلى متنها 112 راكبًا وطاقمًا، اضطراريًا في مدينة سولت ليك. قال القبطان إنه لاحظ جسمًا بعيدًا في الأفق، ظن في البداية أنه حطام فضائي، ولكن قبل أن يتمكن من إخبار مساعد الطيار بذلك، اصطدم بالزجاج محدثًا دويًا قويًا. وقالت شركة ويندبورن، المتخصصة في بالونات الطقس، إنها "نفذت أربعة إجراءات أمان إضافية لتقليل احتمالية أي اصطدام مستقبلي بين الطائرات والبالونات".

وأعلنت الشركة أنها أجرت تغييرات لتقليل الوقت الذي تقضيه مناطيدها في الجو على ارتفاع يتراوح بين 30,000 و40,000 قدم. ) بين 9 و 12 كم ) مع متوسط ​​مدة طيران يبلغ سبعة أيام ومدة طيران قصوى تبلغ 16 يومًا. ومنطاد الطقس هو نوع من المناطيد ذاتية التشغيل طويلة الأمد، تجمع بيانات جوية للتنبؤ بالطقس باستخدام الذكاء الاصطناعي. تُشكل هذه البيانات فهمًا دقيقًا وفوريًا للحالة الراهنة للطقس والبيئة.