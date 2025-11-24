إيطالي يتنكر بملابس وشَعر ومجوهرات والدته المتوفاة من أجل معاشها التقاعدي

دفع الطمع رجلا إيطاليا إلى حدود غريبة، عندما حاول انتحال شخصية والدته المتوفاة للحصول على معاشها التقاعدي ولمدة ثلاث سنوات فيما رفاتها محنط في قبو منزله.

ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، كان الرجل البالغ من العمر 57 عامًا يستلم معاش والدته شهريًا بنجاح لمدة ثلاث سنوات بعد وفاتها، حيث احتفظ بجثتها في قبو منزلها، في بلدية بورجو فيرجيليو بلومباردي، إيطاليا، دون الإبلاغ عن وفاتها، لكنه اضطر إلى التنكر بملابسها عند انتهاء صلاحية بطاقة هويتها.

وتوجه الابن إلى مكتب تسجيل البلدية مرتديًا فستانًا نسائيًا وشعرًا مستعارًا وأحمر شفاه ومجوهرات في محاولة لخداع موظفي الخدمة المدنية، لكن المسؤولين ارتابوا على الفور وبدأوا تحقيقاتهم الخاصة في القضية، كاشفين عما يشتبهون بأنه سنوات من الاحتيال باستخدام هوية امرأة لم يتسن تعقبها.

وأثارت هذه الحادثة صدمةً في بلدة بورجو فيرجيليو الصغيرة حيث صرح عمدة القرية، فرانشيسكو أبورتي "أطلعتنا الموظفة على شكوكها، وبدأت الشرطة المحلية، التي كانت تجري تحقيقاتها الخاصة، في العمل". وأضاف أبورتي: "أن الرجل دخل مكاتب البلدية ببطء، وكان يرتدي بدلة وتنورة طويلة، وكان يضع أحمر شفاه، وطلاء أظافر على يديه، ومجوهرات على رقبته ويديه، وأقراطًا على الطراز القديم، وشعرًا بنيًا داكنًا.

ولكن عند الفحص الدقيق، كانت رقبته أكبر من اللازم، وكانت التجاعيد غريبة أيضًا، ولم يكن جلد يديه يشبه جلد الشخص البالغ من العمر 85 عامًا الذي ادعى أنه هو. وكان صوته أنثويًا، نعم، لكنه كان يغفل أحيانًا بعض النغمات الذكورية."

واعترف بعدها الرجل بأنه الابن، وسمح للضباط بتفتيش منزل والدته، حيث عثروا على جثة محنطة في إحدى الغرف. وتشير التحقيقات الأولية إلى أنها توفيت لأسباب طبيعية عام 2022، ونُقلت جثتها إلى المشرحة لفحصها. ويخضع الابن الآن لتحقيقات إضافية، وقد يواجه تهم إخفاء جثة والاحتيال.