الشيخ راشد.. صاحب الإرث والأثر لا ينسى

مهندس دبي وباني نهضتها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، صاحب قائمة الإنجازات الطويلة، والإرث والأثر الكبيرين، من اللبنات الأولى في الإمارة التي يشار إليها اليوم بالبنان، حتى أصبحت المدينة النموذج، والوجهة الأفضل للعيش والعمل والزيارة.. وصاحب البصمات التي لا تنسى على امتداد الوطن، حينما شارك الآباء المؤسسين في تحقيق حلم الاتحاد، لترى النور، في مثل هذه الأيام قبل 54 عاماً، دولة الإمارات العربية المتحدة.