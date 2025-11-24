بيع خصلة شعر كلود فرنسوا بـ 900 دولار في مزاد

بيعت ضمن مزاد نُظّم، أول من أمس، في باريس خصلة شعر للمغني الفرنسي، كلود فرنسوا، لقاء 780 يورو (نحو 900 دولار) بما يشمل الرسوم، كما بيع مشطان كان يملكهما مغني الروك الفرنسي، جوني هاليداي، بالمبلغ نفسه.

وعُرضت المقتنيات للبيع ضمن مزاد مخصص للأغنية الفرنسية والعالمية، نظّمته دار «كوتو بيغاري» للمزادات، وأوضحت الدار أنّ «خصلة شعر كلود فرنسوا» بيعت إلى مشترٍ مجهول الهوية، مشيرة إلى أنه «تم الحصول عليها من فرشاة كان يستخدمها مصفف شعره حصراً»، في فبراير 1976، قبل عامين من وفاته العرضية بصعقة كهربائية.

أما المشطان اللذان كان يستخدمهما جوني هاليداي على خشبة المسرح، فكان قد «رماهما المغني خلال حفلاته في قاعة قصر الرياضات بباريس» في أكتوبر 1976، وبقيت بعض خصلات شعر المغني، الذي تُوفي في ديسمبر 2017، عالقة فيهما.

وبيع المشطان بمبلغ أعلى من سعرهما التقديري، الذي راوح بين نحو 290 و345 دولاراً.