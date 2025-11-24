«الملك» يحيى الفخراني يضيء أيام قرطاج

انطلقت الدورة الـ26 من أيام قرطاج المسرحية، أمس، بدار الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس العاصمة، تحت شعار «المسرح نبض الشارع»، وسط مشاركة عربية وإفريقية واسعة.

وكرّم المهرجان في الافتتاح عدداً من الوجوه المسرحية التونسية، متمثلة في ليلى الرزقي وفتحي العكاري وعلي الخميري، ولزهاري السبيعي وسليم السنهاجي وهادي بومعيزة.

يشمل البرنامج، الممتد حتى 29 الجاري، أكثر من 80 عرضاً، من بينها 12 عرضاً في المسابقة الرسمية.

وعرض المهرجان في الافتتاح مسرحية «الملك لير» من بطولة الفنان المصري يحيى الفخراني.