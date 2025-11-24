«سراج» يُضيء بيت الحكمة و«مجمع الابتكار»

ضمن فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان الفنون الإسلامية، تحتضن ساحات بيت الحكمة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار سبعة أعمال مميزة لنخبة من المبدعين.

ويضم بيت الحكمة أربعة أعمال فنية، هي: «جناح العباءة» للفنان أدن تشان «استوديو ال واي واي اتش» من هونغ كونغ، و«معابر مضيئة: الأركان الخمسة» للفنانة رومينا خانوم من المملكة المتحدة، و«منارة» للفنانة الإماراتية سلمى المنصوري، و«ابقي عينيك على النور» للفنانة السعودية فاطمة عبدالهادي.

فيما يستضيف مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ثلاثة أعمال، هي: «رماد ونظام» للفنانة الإماراتية روضة المرزوعي، و«دائرة النور» للفنان الكويتي محمود شاكر، و«تكرار» للفنانة الإيرانية ندا سلمان بور.

وافتتح مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، مدير المهرجان، محمد إبراهيم القصير، بحضور المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مروة العقروبي، الأعمال الفنية الجديدة، وتجول بين الإبداعات، واستمع إلى الحكايات التي يرويها كل عمل فني بطريقته الخاصة.

ويُجسد «جناح العباءة» تحية معمارية لهذا الرداء الإسلامي الأيقوني، محولاً إياه إلى تجربة مكانية تنبض بالاحتفاء بجمالها، وعمق دلالاتها.

أما «معابر مضيئة: الأركان الخمسة» فعمل ضوئي يستكشف الإيقاع الروحي للعبادات الإسلامية، مستلهماً السراج، ذلك الرمز العريق للاهتداء والإيمان والتأمل، ويتألف هذا العمل من خمسة ألواح ملونة من الأكريليك، نُحتت بدقة متناهية باستخدام الليزر، وزُينت بنقوش هندسية إسلامية، حيث يمثل كل لوح منها إحدى الصلوات الخمس اليومية: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.

فيما يعيد العمل النحتي «منارة» تصور التفاصيل الزخرفية التي خَبَت ملامحها في العمارة الإسلامية لمدينة غياثي، بإمارة أبوظبي، مستوحياً هيئة المئذنة ووهج السراج التقليدي، ويتأمل هذا العمل رموز النور والهداية واليقظة الروحية، التي طغت عليها بساطة العصر الحديث.

ويتكون «أبقي عينيك على النور»، وهو تجهيز فني غامر، من ألواح شبكية معلقة مطبوعة، تشكل بحد ذاتها حديقة خيالية، تحفظ الذاكرة في طبقات من العطر والظل والصمت.

ويعد «رماد ونظام» تأملاً نحتياً في تقاطع الذاكرة والهندسة.

ويستند العمل الفني «دائرة النور» إلى شعار مهرجان الفنون الإسلامية، ويتمحور جوهره حول السراج بما يحمله من دلالات ومعانٍ رمزية، ليقدم الفنان رؤيته في عمل تركيبي.

ويقدم العمل الفني «تكرار» مقاربة بصرية مغايرة، إذ يستند إلى إعادة تشكيل أبسط الأشكال عبر تكرار خوارزمي منظم يضفي عليها رهبة خاصة ومعنى جديداً.

