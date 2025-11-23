مؤثرة سعودية تتهم جورجينا زوجة رونالدو بـأنها "صابتها بالعين" لغيرتها منها

أثارت مؤثرة سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً بعد اتهامها عارضة الأزياء الأرجنتينية وصديقة كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، بإصابتها بالعين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع العنود اليوسف وجورجينا في حفل إطلاق عطر "سينس" الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الرياض بالتعاون مع العلامة التجارية السعودية "لافيرن".

وتعود الحادثة إلى لحظة قيام جورجينا برش العطر الذي كانت تروج له على عيني العنود عن طريق الخطأ، مما تسبب في احمرار والتهاب عينيها، ليلفت هذا الموقف انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقاً على ما حدث، أشار العديد من المتابعين إلى أن ما أصاب العنود كان نتيجة لتعرضها للحسد من جورجينا، إذ علقت إحدى المتابعات قائلة: "جورجينا صابتك بالعين، كانت تنظر إليكِ حتى أصاب العطر عينيك".

ولم تتردد العنود في تأكيد اتهاماتها لجورجينا، إذ قالت: "شكلي بقولها تذكر الله.. طول الحفلة تناظر بعيوني"، مما زاد من تفاعل المتابعين مع القصة.