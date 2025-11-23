أغنية إيطالية عن «توت عنخ آمون» تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ( فيديو )

تصدرت أغنية إيطالية بعنوان «توت عنخ آمون» قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وتعكس الأغنية إعجاب الإيطاليين بالحضارة المصرية القديمة، وبالأخص الملك توت عنخ آمون الذي اعتلى عرش مصر في سن مبكرة، واكتُشفت مقبرته في بداية القرن الماضي، ولا يزال لغز حياته قائماً.

وتتضمن كلمات الأغنية: «توت عنخ آمون.. الملك الطفل، في وادي النيل.. قدرٌ عظيم كان في العاشرة على عرش مصر، قناع من ذهب.. لغز مكتوب، ابن إخناتون.. تعود الشمس إليه، يرقد في صمت.. لكن اسمه أغنية، توت عنخ آمون.. من الصحراء إلى العالم».

وأثارت الأغنية ردود فعل وجدلاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا استمرار جاذبية الحضارة المصرية القديمة وتأثيرها في العالم.

وعلق النشطاء قائلين: «أغنية الملك توت من إيطاليا دليل على أن مصر في قلب العالم وتستعيد مكانتها».

ولا تزال وفاة الملك توت عنخ آمون سراً يحير العلماء، حيث تشير بعض النظريات إلى احتمال تعرضه للاغتيال على يد وزيره الذي تزوج من أرملته بعد وفاته.