أردني تزوج 13 مرة يثير الجدل: «المرأة هي من يجب أن تدفع المهر»

أثار مواطن أردني موجة من الجدل بعد كشفه عن خوضه تجربة الزواج ثلاث عشرة مرة، طارحاً نظرية اجتماعية غريبة تدعو لقلب موازين الزواج التقليدية، ومطالباً بأن تكون المرأة هي المسؤولة عن دفع المهر للرجل لضمان استمرار الحياة الزوجية وتقدير قيمته.

وقال «وائل العملة» لوكالة «سرايا» الإخبارية الأردنية إن مسيرته الطويلة في عالم الزواج انتهت عند الزوجة رقم 13 التي استقر معها حالياً، واصفاً إياها بأنها مسك الختام لمسيرة امتدت لخمسين عاماً من عمره، وأثمرت هذه الزيجات المتعددة عن إنجابه 11 ابناً وابنة، ليقرر بعدها الاكتفاء والتوقف عن خوض تجارب جديدة.

وأضاف العملة، أن قائمة زوجاته تنوعت لتشمل مهناً وخلفيات مختلفة، فقد تزوج من دكتورة ومضيفة طيران وقابلة قانونية وموظفات، مشدداً على أن جميع هذه الزيجات كانت رسمية وموثقة في المحاكم من خلال أنظمة الدول التي عاش فيها مثل السعودية ومصر والكويت.