لماذا رش ترامب العطر للشرع ؟ وماذا أعطاه هدية لزوجته ؟

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفت، سبب قيام الرئيس دونالد ترامب برش العطر للرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.

وأوضحت ليفيت في مقطع فيديو متداول من مقابلة أجرتها مع بودكاست «Pod Force One» ونشرت، الأربعاء، قائلة: «هذا يحدث دائمًا. ليس فقط مع الرئيس السوري، بل رأيته مع قادة أجانب آخرين. رأيته بنفسي مع أعضاء مجلس الوزراء. لديه عطرٌ خاص. إنه يتباهى برائحته الزكية».

وكان مقطع فيديو يظهر كيف يرش ترامب العطر للشرع قد أثار ضجة الأسبوع الماضي، حيث قال فيه: «هذا عطر رجالي.. هو أفضل عطر»، ثم التفت إلى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ورش له أيضا، وأضاف ترامب قائلا للشرع: «زجاجة العطر الأخرى لزوجتك»، ثم مازح الرئيس السوري قائلا: «كم عدد زوجاتك؟ واحدة؟»، ليجيب الرئيس السوري مبتسما: «واحدة»، وتبادل الرجلان الضحكات.

من جانبه، وحسب "سي ان ان عربية" قدّم الشرع خلال زيارته إلى أمريكا هدايا لترامب شملت «أول أبجدية» و«أول ختم» و«أول نوتة موسيقية» و«أول تعريفة جمركية»، وقدّم الشرع هدية للسيدة الأولى ميلانيا ترامب، ورد السؤال للرئيس الأمريكي قائلا: «كم زوجة لديك؟»، ليجيب ترامب: «إلى الآن واحدة».