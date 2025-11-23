"كمبيوتر فائق الذكاء" يرشح منتخب إنجلترا لكأس العالم

رشّح كمبيوتر فائق الذكاء منتخب إنجلترا للوصول إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، وسط تساؤلات بشأن قدرة الإنجليز على كسر 60 عاما من الانتظار للتتويج بلقب عالمي جديد.

وتأهل المنتخب الإنجليزي بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل إلى النهائيات بسجل مثالي، دون استقبال أي هدف، إلا أن توقعات أخرى تشير إلى منافسة أكثر شراسة عند بدء البطولة في أميركا الشمالية الصيف المقبل.

وبحسب خبراء منصة المراهنات «جيف بيت»، استعان «الكمبيوتر الذكي» ببيانات متقدمة لمحاكاة نتائج القرعة ومباريات التصفيات والمباريات الـ 104 في النهائيات.

وأسفرت المحاكاة عن وقوع إنجلترا في المجموعة الثامنة مع كولومبيا وأستراليا وكوراساو، المتوقع تأهلها لأول مرة.

ورجّحت التوقعات حصول إنجلترا على 7 نقاط من تعادل سلبي أمام كولومبيا، وانتصارين كبيرين على أستراليا وكوراساو، مع تسجيل 9 أهداف دون تلقي أي هدف.