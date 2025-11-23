"أعطين عرضهن من أجل الوطن".. رئيس حزب متهم بالهجوم على شهيدات الجزائر

فجّر سياسي جزائري زوبعة من النقد والهجوم، بعد أن قال أن "شهيدات الجزائر ضحين بعرضهن"، ما اعتبره حقوقيون وجمعيات نسوية مَساً بكرامة "الشهيدات".

وكان رئيس حزب "صوت الشعب" لمين عصماني قال في لقاء "هذه البلاد مات من أجلها نساء ورجال، وهي مسقية بالدم، ليس لكي نلعب بها.. شهيدات أعطين دمهن وعرضهن من أجل الوطن".

وأحدث التصريح زوبعة من التعليقات، بين من رأى أنه "تجاوز في حق مجاهدات الثورة التحريرية فلا يمكن اعتبار أن الشهيدات اللائي حاربن من أجل الحفاظ على عرضهن، قد سلمن عرضهن". وقال آخر: "رئيس الحزب مطالب باعتذار رسمي للشعب الجزائري".

في حين دافع آخرون عن عصماني قائلين أنها زلة لسان واضحة، مثلما يبدو من سياق الكلام الذي كان يدافع فيه عن المرأة.

ومن بين الذين انتقدوا التصريح، المحامية والمستشارة القانونية فتيحة رويبي، التي وصفته بـ"الخطير"، متسائلة: "أي مهانةٍ هذه؟ وأي تطاول على تاريخ صاغته نساء قدّمن أرواحهن لا أعراضهن؟"، موضحة أنه "من الضروري التنبيه إلى أن هناك فرقاً شاسعاً بين القول إن الشهيدات "قدمن عرضهن"، وهي عبارة توحي بأنهن بمحض إرادتهن تنازلن عن شرفهن، وبين الحقيقة التاريخية المؤلمة التي تتمثل في أن بعض الجزائريات تعرضن للاغتصاب من طرف المستعمر".

ودعت رويبي عبر منشور لها، وزارة المجاهدين إلى "التدخل الفوري وتقديم شكوى ضد صاحب هذا التصريح".

بدوره، دافع رئيس حزب "صوت الشعب" لمين عصماني في حديث لـ "العربية.نت" عن مقصده قائلا: "عندما نتحدث لغوياً، فالعرض هو الدفاع عن الأرض.. المنزل.. الأبناء، وهذا هو المفهوم السليم، ما يعني أن الشهيدة المجاهدة ضحت وتبقى نموذجا في العالم وليس في الجزائر فقط، حول تضحياتها".

كما أضاف أن : "ما أثير حول الموضوع مجرد اصطياد في المياه العكرة، ولغو، وحق أريد به باطل، كما أنها إشارة غير أخلاقية، لأنه من غير المعقول أنني في سياق حديث أدافع به عن المرأة، وأضرب بها المثل أن أقول ما قلته، كوني طلبت من جيل الاستقلال أن يقتدي بالشهيدات في تضحياتهن".