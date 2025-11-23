هل سيسافر الركاب وقوفاً في طائرات "الطيران التجاري" قريباً ؟

فجرت شركة طيران منخفضة التكلفة، الجدل حول فكرة توفير تذاكر قليلة الكلفة لركاب يوافقون على السفر واقفين في طائراتها، كما يحدث في حافلات النقل العام.

والبداية كانت عندما نشر أحد مستخدمي "إكس" صورة لعدد من الركاب واقفين وواضعين سماعات رأس على آذانهم، وعلق كاتباً "هذا مستقبل الطيران الزهيد مع رايان إير.. لكن إذا كان مقاس قدمك أكبر من 10/11، فستدفع نسبة 15% من سعر التذكرة تكلفة إضافية"، وتلا ذلك موجة واسعة من التهكم والسخرية.

لكن المفاجأة كانت أن شركة Ryanair لم تأخذ الأمر على محمل الجد، وبادرت إلى رد ساخر مازحت به المتابعين، إذ كتبت "لكننا لن نوزّع أبداً سماعات الرأس"، في إشارة إلى السماعات الموجودة في الصورة.

ثم سرعان ما تحول هذا الرد البسيط إلى ترند عالمي خلال الساعات الماضية، حيث حصد المنشور أكثر من 11 مليون مشاهدة في فترة وجيزة، وأشعل جدلاً واسعًا بين مؤيدي ومعارضي فكرة السفر هذه.

يذكر أن رايان إير كانت طرحت بالفعل فكرة هذه المقاعد التي تشبه مقاعد الدراجات، لكن الرئيس التنفيذي مايكل أوليري أوضح سابقًا أن الأمر كان مجرد "استفزاز تسويقي" أكثر من كونه خطة فعلية.

لاسيما أن هذا الخيار وإن كان اقتصادياً وأقل كلفة للركاب، فإنه لا يخلو من التحديات، خاصة في ما يتعلق بالراحة خلال رحلات قد تمتد ساعات طويلة.