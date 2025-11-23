تعطَّلت سيارة الخاطفين فنجا الطفل .. وقُبض عليهما

تدخل القدر لإحباط اختطاف طفل من قبل شخصين بسيارتهما في محافظة السويس المصرية، حيث وثقت كاميرا المراقبة الحادث.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين الاثننين، بعد تداول فيديو الواقعة بشكل واسع وكشفت كواليس الحادث، ويتضمن محاولة شخصين اختطاف طفل لابتزاز والده وطلب دفع فدية لإطلاق سراحه، لكن سيارتهما تعطلت فجأة وتصادف مرور سيدة في ذات الوقت لتتدخل بعد سماعها استغاثة الطفل؛ قبل أن ينضم إليها آخرين.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية، أنها رصدت الفيديو المتداول وتمكنت أجهزتها الأمنية من تحديد هوية المجني عليه، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس، موضحة أنها استدعته وحضر برفقة والده الذي أفاد بأنه في 18 نوفمبر الجاري كان نجله يسير بمنطقة سكنهما متجها إلى المدرسة فوجئ بمحاولة شخصين يستقلان سيارة ملاكي، اختطافه فتدخلت إحدى السيدات واستغاثت بالأهالي ولاذ المتهمان بالهرب وتركا السيارة.

وأشارت الداخلية إلى أنها تمكنت من تحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهما، موضحة أن لهما معلومات جنائية سابقة ويقيمان بالسويس، وضبطا بحوزتهما بندقية خرطوش وسلاح أبيض، واعترفا بارتكاب الواقعة بقصد مساومة والده على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

واعترف المتهمان بأنها سرقا السيارة المستخدمة في محاولة الاختطاف وغيرا معالمهما لكن السيارة تعطلت عقب ارتكابهما الواقعة ولاذا بالفرار.