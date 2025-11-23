تباع في الصين بـ 6 دولارات للفنجان .. قهوة بالصراصير والنمل والديدان المقليّة

أطلق متحف في بكين قهوةً غريبة بنكهة حشراتٍ زاحفة، تعتمد على رش مسحوق صراصير مجففة ومطحونة على سطحها، مع إضافة ديدانٌ صفراء مجففة إليها أيضا.

وأفادت صحيفة "ذا كوفر" الإخبارية أن مُحبي القهوة الذي جربوها يصفونها بأنها ذات نكهة "محروقة وحامضة قليلاً". وتُباع قهوة الصراصير في مقاهي متحف الحشرات في العاصمة الصينية، بسعر 45 يوانًا (6 دولارات أمريكية) للفنجان.

وصرح أحد موظفي المتحف لوسائل الإعلام: "أطلقنا هذا النوع من القهوة في نهاية يونيو، وقد انتشر مؤخرًا على الإنترنت". وأضاف: "بصفتنا متحفًا مُصممًا على الحشرات، بدا من الجيد تقديم مشروبات مُناسبة". كما تضمنت لائحة القهوة في المتحف مشروبًا محدود الإصدار مصنوعًا من النمل المجفف.

وقال موظف لم يُكشف عن اسمه أن مشروب النمل كان يُباع فقط خلال فترة عيد الهالوين. وأضاف أن جميع المكونات شُريت من متجر أعشاب للطب الصيني التقليدي، لضمان سلامة مشروباتهم. وتزعم نظريات الطب الصيني التقليدي أن مسحوق الصراصير يمكن استخدامه كدواء لتحسين الدورة الدموية. كما ينقل الموقع عن أطباء اعتقادهم أن ديدان الوجبة الصفراء الغنية بالبروتين يمكن أن تُساعد في تقوية جهاز المناعة.

وأضاف موظف المتحف أن مشروب النمل لاذع المذاق، مضيفا: "يُستهلك مشروب الصراصير بشكل رئيسي من قِبل الشباب الفضوليين. ولا يُحبه الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال لكرههم للصراصير". مشيرا أن المتجر يبيع أكثر من 10 أكواب من مشروب الصراصير يوميًا.

وتعتبر القهوة غير التقليدية شائعة في الصين، وكثيرًا ما تتصدر عناوين الصحف. ففي وقت سابق من هذا العام، أثار مقهى في مقاطعة يونان، جنوب غرب الصين، دهشة الجمهور بخلطه ديدانًا مقلية مع القهوة. كما يضيف مقهى في مقاطعة جيانغشي الشرقية الفلفل الحار المقلي ومسحوق الفلفل الحار إلى مشروب اللاتيه.