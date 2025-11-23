بسبب شعوره بالملل في الثانية صباحاً.. مراهق يدمر ملعب غولف بآلاف الدولارات

بعد تعرض ملعب جولف في نيو سميرنا بيتش لأعمال تخريب واسعة النطاق الشهر الماضي، كشف قائد شرطة فولوسيا، مايك تشيتوود، أخيرًا عن المشتبه به المتورط، والذي تبين أنه مراهق شعر بالملل، وفقا لموقع "كليك أورلاندو".

وصرّح تشيتوود بأنه تم تحديد المشتبه به وهو طالب يبلغ من العمر 17 عامًا في مدرسة أتلانتيك الثانوية. ووفقًا للمحققين، وقعت الحادثة في وقت مبكر من صباح يوم 19 أكتوبر في ملعب جولف "ذا كلوب آت فينيسيان باي".

وقال نواب الشرطة إنه في ذلك الوقت، صُوّر سائق شاحنة في كاميرات المراقبة وهي تُمارس الدوران العنيف في الملعب. وبناءً على ذلك، وصل المدير العام لاحقًا إلى الملعب واكتشف آثار إطارات عميقة وعشبًا ممزقًا على طول المنطقة الخضراء الثانية.

وأوضح تشيتوود: "لقد دمروا ما يقارب 7000 قدم مربع (حوالي 650م مربع) من الحفرة الثانية، مما تسبب في أضرار تُقدر بنحو 160 ألف دولار".

ولكن بعد أسابيع من التحقيق، تمكن النواب أخيرًا من تعقب الطالب، الذي اعترف بالجريمة، وفقًا لتشيتوود. وأضاف الأخير: "اعترف بالتسبب في الضرر لأنه كان يشعر بالملل. لم يعتقد أن هناك أي شيء آخر للقيام به في الساعة الثانية والنصف صباحًا".

ويواجه الطالب الآن تهمة التخريب الجنائي، وهي جناية من الدرجة الثانية. في غضون ذلك، قال تشيتوود إن النواب يحققون أيضًا مع مشتبه به آخر.

وأضاف: "ننظر في أمر الراكب في السيارة، الذي صوّر التخريب، وننتظر ما سيظهر من تسجيلات هاتفه لمعرفة ما إذا كان سيُوجّه إليه اتهام".