فريق عيد الاتحاد: احتفالات «متّحدين» تعمّ ربوع الوطن

أعلن فريق عيد الاتحاد الـ54 احتفالات هذا العام في جميع أنحاء الدولة، تحت شعار «متّحدين»، داعياً كل من يعدّ دولة الإمارات وطناً له إلى المشاركة في الأنشطة والتجارب والفعاليات المجتمعية التي ستقام في الإمارات السبع.

وتهدف احتفالات هذا العام إلى جمع الناس معاً، من خلال روح الترابط والانتماء والفخر الوطني المشترك.

وعمل فريق عيد الاتحاد لتمكين المجتمعات من المشاركة في الاحتفالات؛ إذ يوفر الموقع الإلكتروني أدلة احتفالية مملوءة بالإلهام، ومقترحات لأنشطة ممتعة، بهدف تشجيع الجميع على التعلم والاكتشاف والاحتفال معاً في مجتمعاتهم.

وأوضح الفريق أنه يمكن الاستماع إلى قائمة الأغاني الرسمية عبر قناة عيد الاتحاد على منصة يوتيوب، التي تبث مجموعة من الأغاني المعبرة عن الفرح والفخر وروح الانتماء بهذه المناسبة الوطنية، وأن جدول الفعاليات الرسمية التي ستقام في جميع أنحاء الدولة من أواخر نوفمبر الجاري حتى أوائل ديسمبر المقبل، سيضاف على الموقع الإلكتروني لعيد الاتحاد قريباً.

وقال الفريق إن احتفالات عيد الاتحاد، في إمارة أبوظبي، ستتضمن عرض الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ54 في مناطق الاحتفالات التي تشمل مدينة خليفة ومدينة الفلاح ومدينة الشامخة، وفي عدد من مجالس أبوظبي وهي مجلس الهواشم، ومجلس الختم، ومجلس مدينة خليفة، ومجلس الشوامخ، ومجلس مدينة شخبوط، ومجلس الشامخة.

أما في منطقة الظفرة، فسيبث الحفل في الحديقة العامة بمدينة زايد وواحة ليوا وحديقة الشبهانة في مدينة السلع وحديقة الحارات في بدع المطاوعة والحديقة العامة في جزيرة دلما، وحديقة زايد الخير في مدينة غياثي ومجلس محمد الفلاحي الياسي، بينما سيبحث الحفل في مدينة العين في منطقة مطار العين الدولي ومجلس الطوية ومجلس المسعودي ومجلس الفوعة ومجلس المقام.

ويمكن للجمهور في إمارة دبي الاحتفال ومشاهدة بث الحفل الرسمي في العديد من المواقع، وهي منطقة الخوانيج والقرية العالمية ودبي فيستيفال سيتي مول. وفي إمارة الشارقة، في حديقة السيوح ومتنزه كشيشة.

أما في إمارة عجمان، فبمرسى عجمان وحديقة الجرف العائلية وحديقة الورقة العامة. وفي أم القيوين على واجهة الخور المائية. وفي إمارة رأس الخيمة على كورنيش القواسم، ساحة سارية العلم، وفي إمارة الفجيرة، في شاطئ المظلات.

وأكد الفريق أنه يمكن للجماهير في الإمارات مشاهدة البث المباشر للعرض الرسمي الذي سيقام في أبوظبي في دور السينما المختلفة في أنحاء الدولة، وعبر القنوات التلفزيونية المحلية، ومن خلال متابعة قناة عيد الاتحاد على منصة يوتيوب والموقع الإلكتروني الرسمي.

ويمكن للراغبين في الاطلاع على المزيد من المعلومات وأحدث المستجدات، متابعة حسابات عيد الاتحاد الرسمية على منصات الإنستغرام وفيس بوك ويوتيوب وتيك توك ومنصة X (تويتر سابقاً)، كما يمكن للجماهير مشاركة احتفالاتهم عن طريق استخدام الوسم الرسمي EidAlEtihad# والإشارة إلى حساب عيد الاتحاد eidaletihad@.

