مبدعات ينشدن «قصيدة فخر لا تنتهي» للإمارات

ضمن احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ54، نظمت الجامعة القاسمية ملتقى الشاعرات الثاني بعنوان «وطني قصيدة فخر لا تنتهي»، انسجاماً مع رسالتها في تعزيز الهوية الوطنية ورعاية المواهب والإبداعات الأدبية.

وشهد الملتقى الذي جاء معبراً عن روح الاتحاد، الذي أشرفت على تنظيمه عمادة شؤون الطلبة، مشاركة واسعة لطالبات من جامعات الدولة، من بينها: جامعة الإمارات، وجامعة الشارقة، وجامعة كلباء، وجامعة خورفكان، والجامعة القاسمية، ضمن برنامج احتفالات «القاسمية» بقرب عيد الاتحاد، تعبيراً عن الاعتزاز بالقيم الوطنية، وترسيخاً للانتماء والولاء للوطن وقيادته. وقدّمت الشاعرات قصائد عبّرت عن الفخر بمسيرة الإمارات.