مهمة جريئة لإنقاذ تلسكوب فضائي من سقوط خارج عن السيطرة

كلّفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) شركة ناشئة متخصصة في رحلات الفضاء، مقرها أريزونا، لتنفيذ مهمة إنقاذ جريئة لتلسكوب تابع لها في مدار الأرض يتجه نحو السقوط ببطء، مع وجود احتمال بنسبة 90% لعودة غير متحكم فيها إلى الغلاف الجوي بنهاية عام 2026.

وحصلت شركة «كاتاليست سبيس تكنولوجيز» في فلاغستاف، على منحة من «ناسا» بـ30 مليون دولار لرفع مدار مرصد سويفت الفضائي أو بعثة سويفت لقياس انفجار أشعة غاما. وتطور الشركة مركبة فضائية تدعى «لينك»، مصممة للالتحام ذاتياً مع المرصد سويفت، ونقله إلى مدار أكثر استقراراً.

ولدى شركة «كاتاليست» أقل من ثمانية أشهر لإطلاق مركبة الإنقاذ، مع موعد نهائي للإطلاق في يونيو 2026، وأعلنت أنها تخطط لإطلاق المهمة باستخدام صاروخ يسقط من طائرة في الجو.

وأطلق مرصد «سويفت» عام 2004 لرصد انفجارات أشعة غاما، وهي أشد الانفجارات عنفاً في الكون المعروف، وأمضى عقدين من الزمن في المدار الأرضي المنخفض، وبدأ يفقد ارتفاعه تدريجياً كما يحدث لكل الأقمار الاصطناعية، لكن النشاط الشمسي المتزايد أخيراً أدى إلى تسريع عملية الاضمحلال المداري بوتيرة مقلقة.

وبحلول منتصف 2026، أصبح هناك احتمال بنسبة 50% لعودة المرصد بشكل خارج عن السيطرة، فيما ترتفع النسبة إلى 90% بنهاية 2027.