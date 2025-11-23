دراسة تعيد الاعتبار للعدّ على الأصابع في تعلم الحساب

يشكل العدّ على الأصابع خطوة مهمة في تعلم الحساب، كما أظهرت دراسة جديدة، أشارت نتائجها إلى أن الأطفال الصغار الذين يستخدمون هذه الطريقة يجدون لاحقاً سهولة في عمليات الجمع الذهني.

ويُعدّ العد على الأصابع لمعرفة حلول المسائل الحسابية البسيطة استراتيجية شائعة بين أطفال المدارس الصغار، وإن كان البعض لا يشجّعها أحياناً.

وقالت أستاذة علم النفس التنموي في جامعة لوزان، كاترين تيفنو، وهي المعدّة الرئيسة للدراسة، إن «خوفنا كأهل أو معلّمين هو أن يبقى الطفل عالقاً في هذه المرحلة»، من دون التمكّن من إجراء حسابات أكثر تعقيداً.

وأضافت: «في الواقع، بفضل العدّ على الأصابع، يُصبح الأطفال قادرين على استيعاب هذه العملية».

وفي الدراسة التي أجريت على 211 طفلاً، كان الأفضل أداءً هم الذين كانوا يعدّون على أصابعهم في مراحل سابقة، وتوقفوا عن ذلك لاحقاً.