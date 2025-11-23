روبوت يدخل «غينيس» بالسير 106 كيلومترات

سجل روبوت بشري الصنع، رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس بالسير مسافة 106 كيلومترات بين مدن في شرق الصين، دون أن يتوقف عن العمل.

وانطلق الروبوت «أندرويد أيه 2»، المطوّر من شركة «أجيبوت» ومقرها شنغهاي، من سوتشو ليلة 10 نوفمبر الجاري، ووصل إلى منطقة بوند شنغهاي في الساعات الأولى من 13 من الشهر نفسه.

وظل الروبوت يعمل بكفاءة طوال الرحلة، بفضل نظام البطارية الساخنة القابل للاستبدال السريع الذي طورته الشركة، ليثبت قدرته على السير لمسافة 106.286 كيلومترات، وفقاً لما سُجل رسمياً الخميس الماضي.

وقال النائب الأول لرئيس شركة أجيبوت، وانغ تشوانغ، إن «المشي من سوتشو إلى شنغهاي مهمة صعبة، حتى بالنسبة للعديد من البشر، لكن الروبوت أنجزها بنجاح».

وأضاف أن هذا الإنجاز يبرهن على تطور أجهزة الروبوت وخوارزميات التوازن المخيخي، والقدرة على التحمل، ما يضع أساساً صلباً لنشر الروبوت تجارياً على نطاق واسع.

ووصف الروبوت الرحلة عند وصوله بأنها «تجربة لا تنسى في حياته الآلية»، مشيراً بشكل فكاهي إلى أنه «قد يحتاج إلى زوج جديد من الأحذية».

وكان روبوت آخر يدعى «تين كونغ ألترا»، طوّره مركز بكين لابتكار الروبوتات البشرية، قد أكمل في أبريل الماضي سباق نصف ماراثون لمسافة 21 كيلومتراً في ساعتين و40 دقيقة.