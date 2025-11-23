الشرطة الإيطالية تحرّر «شمبانزي» من الأَسر والمعاناة

أنقذت الشرطة الإيطالية أحد قرود الشمبانزي الصغيرة، من أوضاع قاسية في منزل خاص بجزيرة صقلية في البحر المتوسط.

وقالت قوات الدرك الإيطالية (كارابينيري)، أمس، إن الشمبانزي، البالغ من العمر ثلاث سنوات، كان مقيداً، ومصاباً، ومحتجزاً في قفص مظلم.

ويبدو أن المالك كان قد هرّب الحيوان الصغير من مالطا إلى إيطاليا، وأبقاه في شقته. كما كشف تفتيش الشقة، الكائنة بالقرب من سيراكوزا، وجود ببغاء محتجز بشكل غير قانوني. وكان الشمبانزي مربوطاً بسلسلة طولها متران، وتبين أن به إصابة خطرة قرب فخذه.

وجرى أخذ الحيوان الصغير، مبدئياً، إلى حديقة حيوان روما، حيث يحاول المتخصصون الآن إعادة تأهيله تدريجياً.

ولكن الشرطة قالت إنه ليس من المرجح إطلاق الشمبانزي في البرية مجدداً، في وقت لاحق.

ومن المرجح أيضاً أن يكون الببغاء ضحية لتجارة مربحة في الحيوانات النادرة، وهي تجارة تهدد التنوع.