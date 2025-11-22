السعودية: زلزال بقوم 3.43 درجات يضرب حرة الشاقة

سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، مساء اليوم، زلزالًا يبعد نحو 86 كيلومترًا شمال غرب حرة الشاقة، بلغت قوته 3.43 درجات على مقياس ريختر.

وقالت الهيئة في بيان عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" "سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية مساء يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025م، في تمام الساعة 19:58:25 زلزال يبعد حوالي 86 كم شمال غرب حرة الشاقة وبقدر زلزالي بلغ 3.43 درجات على مقياس ريختر".