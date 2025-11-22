أبل تستعد لإطلاق أجهزة اقتصادية مطلع 2026

تستعد شركة أبل لطرح مجموعة جديدة من أجهزتها المنخفضة التكلفة نسبيًا مطلع العام المقبل، في خطوة تُشكّل توسعًا لافتًا للشركة في الفئة الاقتصادية، وفق تقارير صحفية.

وقال تقرير نشرته مؤسسة خدمات مالية صينية، إن أبل تخطط لإطلاق آيفون 17 إي، والجيل 12 من آيباد، وكمبيوتر ماك بوك اقتصادي.

ويتوقع أن يأتي هاتف آيفون 17 إي بكاميرا بدقة 18 ميجابكسل مع ميزة الحفاظ على المستخدم وسط المشهد، بالإضافة إلى مودم أبل الجديد، مع بقاء معظم المواصفات الأخرى مماثلة لنسخة آيفون 16 إي الذي طرحته الشركة مطلع العام الجاري.

وفيما يتعلق بالجيل الثاني عشر من آيباد، فلا تغييرات متوقعة في التصميم، لكن الجهاز سوف يحصل على ترقية كبيرة عبر اعتماد معالج إيه 18، مما يتيح له دعم قدرات الذكاء الاصطناعي من آبل لأول مرة ضمن فئة أجهزة آيباد المنخفضة التكلفة.

ومن المتوقع أن يحصل حاسوب ماك بوك المنخفض التكلفة على معالج إيه 18 برو المُستخدم في هواتف آيفون 16 برو عام 2024، مع شاشة قياسها 13 إنشًا، وخيارات ألوان متنوعة تشمل الفضي والأزرق والوردي والأصفر على غرار ألوان أجهزة آيباد.

وتشير التقديرات إلى أن سعر الجهاز سوف يتراوح بين 700 و900 دولارٍ أميركي.