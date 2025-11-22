نسخة "سوبرمان" نادرة تحطم الأرقام القياسية وتصبح أغلى مجلة قصص في التاريخ

بيعت نسخة من أول عدد على الإطلاق من مجلة "سوبرمان"، التي اكتُشفت في علّية منزل بولاية كاليفورنيا الأميركية العام الماضي، بمبلغ 9.12 ملايين دولار في مزاد، لتصبح أغلى مجلة قصص مصوّرة تُباع في التاريخ.

وقد اكتشف ثلاثة إخوة من شمال كاليفورنيا نسخة "Superman #1" النادرة أثناء تنظيف علّية منزل والدتهم بعد وفاتها. وكان هذا العدد الصادر عام 1939 محفوظًا داخل صندوق من الورق المقوّى، ولم تكن تحميه سوى مجموعة من الصحف القديمة.

ومع ذلك، وُجدت المجلة بحالة جيدة للغاية لدرجة أن دار المزادات "هيريتدج أوكشنز" ومقرها مدينة دالاس، اعتبرتها "أعلى نسخة مصنَّفة على الإطلاق"، وذلك في عملية البيع القياسية التي جرت الخميس.

وجاء في البيان الصحفي لدار المزادات، الذي صدر قبل عملية البيع، أنّ الإخوة، الذين لم يُكشف عن أسمائهم، وجدوا مجموعة من المجلات المصوّرة القديمة أثناء تفريغ منزل والدتهم خلال موسم العطل العام الماضي. إذ لطالما أخبرتهم والدتهم بأنها تملك مجموعة ثمينة من القصص المصوّرة، لكنهم لم يروا النسخ النادرة بأنفسهم.

وفي العلّية، اكتشفوا خمسة أعداد مبكرة من "Action Comics"، وهي السلسلة التابعة لدار National Allied Publications التي قدّمت شخصية سوبرمان للعالم لأول مرة. لكن النسخة من "Superman #1"، أي أول مرة يظهر فيها كلارك كينت بشخصية سوبرمان في مجلة مخصّصة له بعدما أصبحت National Allied تُعرف باسم "Detective Comics, Inc" أو "DC" كما تُعرف اليوم، كانت الأكثر قيمة.

وقد اشترت المالكة الراحلة تلك المجلات مع شقيقها بين حقبة الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية، ولاحقًا في حياتهما قرّرا أن يورثاها لأبنائها، إذ أنّ شقيقها لم يتزوج أو ينجب أطفالًا.

وأفاد أصغر الإخوة الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسينات والستينات، في بيان دار المزادات: "لم يكن الأمر مجرد مقتنى ثمين. إنه شهادة على الذاكرة، والأسرة، والطرق غير المتوقعة التي يجد بها الماضي طريقه للعودة إلينا".

وأضاف أن تلك المجلات كانت بمثابة "ملاذ ثمين" للشقيقين في طفولتهما، إذ نشآ في شقة ضيقة مع القليل من الكماليات، لكنهما كانا يحبان بعضهما ويتشاركان عشقًا للقصص المصوّرة.

ولفت إلى أن الصندوق كان مخبّأ في "أحد تجاويف العلّية"، مضيفًا: "لكن مع مرور السنوات، جلبت الحياة سلسلة من الخسائر والتغيّرات. أصبحت متطلبات البقاء اليومي في الصدارة، ونُسي صندوق القصص المصوّرة الذي وُضع جانبًا بعناية وحرص. وذلك حتى عيد الميلاد الماضي".

وأفادت دار المزادات أن ما رفع قيمة المجلة إلى هذا الحد لم يكن حالتها الممتازة فحسب، بل أيضًا كونها جزءًا من أول طبعة أصدرتها "DC" التي بلغت نصف مليون نسخة.

من جانبه، صرح لون ألين، نائب رئيس دار هيريتدج أوكشنز، في بيان نُشر بعد البيع إنه كان مسرورًا للغاية بالنتيجة، مضيفًا أن Superman #1 علامة فارقة في تاريخ الثقافة الشعبية، وهذه النسخة ليست فقط في حالة غير مسبوقة، بل تقف خلفها قصة تستحق أن تُصنع عنها أفلام.

وتابع: "سررت بأنّ السعر عكس ذلك، ويُشرّفنا في هيريتدج أنّنا تولّينا بيع هذه المجلة الأيقونية".

وكان الرقم القياسي السابق سجّلته نسخة من "Action Comics No. 1"، التي قدّمت سوبرمان لأول مرة عام 1938، وقد بيعت من قبل دار المزادات نفسها مقابل 6 ملايين دولار العام الماضي.

قبل ذلك، حاز عدد آخر من مغامرات رجل الفولاذ في "Superman #1" على الصدارة العام 2022، عندما بيع في صفقة خاصة مقابل 5.3 مليون دولار.

ومنذ ظهوره لأول مرة، أصبح "سوبرمان" واحدًا من أكثر الشخصيات شهرة واستمرارًا في الثقافة الشعبية الأمريكية، ملهمًا أفلامًا ضخمة، وكتبًا، وألعابًا، وحتى علكة.