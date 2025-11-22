كريستيانو رونالدو وترامب يلعبان الكرة في البيت الأبيض ( فيديو )

في خطوة مفاجئة ومبتكرة في عالم التواصل السياسي، شارك الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الخميس، مقطعا مصورا معدلا بتقنية الذكاء الاصطناعي، جمعه بنجم كرة القدم العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مشهد غير مألوف داخل المكتب البيضاوي.

وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع، مسلطا الضوء على التقاء عالم السياسة بأيقونات الرياضة، وإن كان افتراضيا.

ويصور العمل المبتكر النجم البرتغالي والرئيس وهما يخوضان لعبة تمرير سريعة ومراوغات خفيفة بكرة القدم، في قلب المكتب الرئاسي التاريخي.

وقد ظهر اللاعبان، صاحبا الابتسامة الهادئة، وهما يتبادلان التمريرات ببراعة، محاولين رفع الكرة والاحتفاظ بها في الهواء باستخدام الركبة بمهارة، فيما يدوران حول الطاولة الضخمة المتمركزة وسط الغرفة.

وبلغ المقطع ذروته حين نفذ ترمب حركة دورانية خاطفة لاستخلاص الكرة، قبل أن يوجه تسديدة قوية نحو الكاميرا، مما أدى إلى تحطم الشاشة افتراضيا وانتهاء المشهد القصير.

ولم يكتف الرئيس الأميركي بمشاركة الفيديو فحسب، بل أرفقه بتعليق أشاد فيه بعملاق كرة القدم، قائلا: "رونالدو شخص رائع، استمتعت باللقاء معه في البيت الأبيض. إنه ذكي حقا وموهوب".

ويأتي هذا اللقاء غير التقليدي في سياق مأدبة عشاء أقامها ترمب على شرف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى واشنطن.

وخلال الحفل، عبر ترمب عن سعادته بحضور هذا الجمع المميز، حيث أشار إلى تواجد "مجموعة من أكبر قادة العالم، وفي عالم الأعمال والرياضة" في القاعة.

وممازحا، أضاف الساكن الحالي للبيت الأبيض أن احترام ابنه الأصغر، بارون، له قد ازداد بشكل كبير بسبب زيارة النجم الرياضي.

وفي بادرة ترحيب خاصة، قدم ترمب إلى النجم البرتغالي هدية رمزية قيمة، كانت عبارة عن صندوق خشبي فاخر يحتوي على مفتاح ضخم من النحاس الأصفر، يعرف باسم "مفتاح المكتب الأبيض"، تقديرا لمكانته العالمية.

وبدوره، لم يفوت النجم المتألق الفرصة للتعبير عن شكره العميق للرئيس على حسن الاستقبال في المقر الرئاسي، حيث نشر عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ثلاث صور توثق لقاءه مع ترمب برفقة زوجته جورجينا رودريغيز.

الفيديو الذي نشر على أكثر من منصة إخبارية من بينها "سرايا" يسلط الضوء على كيفية توظيف الشخصيات السياسية للأدوات الرقمية الحديثة في حملاتها الدعائية، محققة تداخلا لافتا بين الصورة الواقعية والمحتوى المصطنع بهدف إثارة الاهتمام العام.