قصة حياة "عمرو دياب" في رواية جديدة لابراهيم عيسى بانتظار تحويلها لمسلسل

انتهى الكاتب المصري إبراهيم عيسى من أحدث رواياته التي تحمل اسم "عمرو.. حيث هناك وحده"، التي يقدم فيها للمرة الأولى قصة حياة المطرب المصري عمرو دياب، من خلال عمل أدبي يجمع بين السرد الروائي والبعد التاريخي والاجتماعي والفني.

الرواية التي تحدث عنها إبراهيم عيسى باعتبارها تمثل مشروعاً استثنائياً، بدأ بتسجيل أكثر من 16 ساعة من الحوارات مع عمرو دياب، تحدث فيها عن نشأته ومسيرته وحياته الفنية، وهو ما رأى عيسى أنه أمر يستحق الغوص في تفاصيله لمعرفة كيف وصل عمرو دياب إلى هذه المكانة الاستثنائية.

وكشف عيسى عن كون المشروع بدأ بفكرة مسلسل تلفزيوني، لكن عمرو دياب اقترح أن تكون البداية برواية أدبية تمثل الأساس الفني للعمل، وهو ما وافق عليه الكاتب المصري، باعتباره مقترحا يعكس تقدير عمرو دياب لقيمة النص الأدبي.

كما شدد الكاتب على أن هذا العمل يعد أول رواية عربية أدبية في التاريخ توثق حياة فنان، معتبرا أن كل ما كتب سابقاً كان من قبيل المذكرات أو الكتابات الصحافية، فيما يقدم هذا المشروع طرحا روائياً كاملاً بشخصياته وأحداثه وتاريخه.

,تتناول الرواية تاريخ مصر عبر رحلة عمرو دياب، منذ البداية بنشأته في محافظة بورسعيد خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مرورا بمرحلة حرب يونيو 1967، وبعدها مرحلة الشباب في عهد السادات ومبارك، والفترة التي شهدت غناءه في شارع الهرم بمحافظة الجيزة، وبعدها وصوله إلى المرحلة الحالية.

الرواية تتناول التطور الموسيقي الذي أحدثه عمرو دياب في المشهد المصري والعربي، وتضمنت تسجيلات المطرب المصري العديد من التفاصيل الإنسانية والفكرية.