في اسطنبول .. منظف الأطباق في القهوة يودي بشابة للعناية المركزة

فتحت شرطة إسطنبول تحقيقا عاجلا بعد حادثة تسمم شابة في مقهى بحي عمر أفني حيث تم نقل المصابة البالغة من العمر 26 عاما إلى المستشفى في حالة خطرة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادثة وقعت بسبب خطأ بشري صادم، حيث استخدم منظف صناعي للأطباق بدلا من المواد المعتادة في تحضير القهوة.

وتبين أن امرأة خمسينية تعمل في المقهى الذي تديره ابنتها كانت قد قامت بتعبئة مواد تنظيف في زجاجات مشابهة لتلك المستخدمة لحفظ القهوة.

وبعد التحقيق، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال الشخص الذي قام بتحضير القهوة، ويبلغ من العمر 50 عاما، إلى جانب مالكة المقهى البالغة من العمر 28 عاما. وتم إغلاق المقهى احترازيا حتى إشعار آخر.

من جهة أخرى، لا تزال الشابة الضحية تتلقى العلاج في قسم العناية المركزة، حيث سجلت كاميرات المراقبة في المقهى اللحظات الدرامية للحادث بدقة، منذ تحضير القهوة وحتى إصابة الضحية.

وصرح مدير صحة إسطنبول بأن الحالة الصحية للضحية تشهد تحسنا ملحوظا، مشيرا إلى أنها خطت خطوات إيجابية نحو التعافي بعد أن تم فصلها عن جهاز التنفس الاصطناعي.