مصر.. سيدة تختلق قصة اختطافها لتورّط مديرتها في العمل

بعد انتشار خبر يفيد بتعرّض سيدة مصرية لعملية خطف في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة، كشفت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، حقيقة الواقعة.

وأوضحت الوزارة أن السيدة ادعت تعرّضها للخطف والاعتداء بالضرب من قبل شخص مجهول أثناء عودتها من عملها، وزعمت أنه تتبّعها ثم اختطفها وتركها في منطقة صحراوية بالجيزة.

واتهمت الموظفة مديرتَيها في العمل بالوقوف وراء الحادثة بسبب خلافات بينهن. لكن التحقيقات كشفت عدم صحة ادعاءاتها، وأنها تعمّدت إحداث إصابات بنفسها بهدف الإيقاع بمديرتيها.

وبعد مواجهتها بالأدلة، أقرت باختلاق القصة، وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية بحقها، فيما تولّت النيابة العامة التحقيق.