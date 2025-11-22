لوحة للفنانة فريدا كاهلو تباع بـ 54 مليون دولار

أصبحت لوحة بورتريه للفنانة المكسيكية فريدا كاهلو أغلى لوحة لفنانة على الإطلاق بعد أن تم بيعها مقابل 54,66 مليون دولار بمزاد، الخميس، في دار "سوذبيز" في نيويورك.

وتخطى هذا العمل، الذي يحمل عنوان "الحلم (الغرفة)"، الرقم القياسي السابق الذي حققته لوحة للفنانة الأميركية جورجيا أوكيف، بيعت بـ44,4 مليون دولار عام 2014، وفق ما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية امس.

وأوضحت دار "سوذبير" عبر منصة (إكس) أن اللوحة "أنجزت عام 1940، خلال عقدٍ محوري في مسيرة (كاهلو) الفنية، طبعته علاقتها المضطربة" مع الرسام المكسيكي دييغو ريفيرا، ولم تفصح "سوذبير" عن هوية المشتري.

ويصور العمل الفني، الرسامة وهي نائمة على سرير يبدو وكأنه يطفو في السماء، يعلوه هيكل عظمي ضخم تحيط بساقيه أصابع ديناميت.

وأوضحت رئيسة قسم فن أمريكا اللاتينية في دار "سوذبيز" أنا دي ستاسي، أن لوحة كاهلو هذه تمثل مشهدًا "خاصًا جدًا.. تدمج فيه زخارف فولكلورية من الثقافة المكسيكية مع السريالية الأوروبية".

وأضافت، أن كاهلو التي توفيت عام 1954 عن عمر 47 عامًا، "لم تكن موافقة إطلاقًا" على ربط عملها بالحركة السريالية، لكن "بالنظر إلى هذه الرموز البصرية الرائعة، يبدو من المناسب تمامًا إدراجها ضمن هذا التيار".

ولا يقتصر ظهور الهيكل العظمي المرسوم فوق السرير على هذه اللوحة فقط، فكان لدى كاهلو قطعة على هذا الشكل مصنوعة من الورق المعجن فوق سريرها، بحسب دار "سوذبيز".

وكان الألم والموت محورَي أعمال كاهلو، التي عانت طوال حياتها من مشاكل صحية، أبرزها شلل الأطفال الذي أصيبت به في طفولتها، وحادث حافلة خطر عام 1925.