متحف بولندي يوجه الدعوة لـ روبرت دي نيرو لرؤية جدّه ! (صورة)

يعتقد متحف في بولندا أنه عثر على نسخة طبق الأصل من أسطورة هوليوود روبرت دي نيرو، ولكن من الماضي البعيد، ودعا الممثل لمقابلته خلال رحلة إلى الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية.

ويضم المتحف الوطني في فروتسواف، ثالث أكبر مدينة في بولندا، لوحةً لأحد النبلاء من القرن السابع عشر، بريشة بارتلومي ستروبل، الذي يعلق الزوار دوما إنه يشبه إلى حد كبير نجم فيلم "العراب".

ويمتلك يوهان فوغت، مالك الأراضي وعضو مجلس مدينة فروتسواف، عناصر شبه كبيرة مع دي نيرو، فلديه عيني الثعلب الماكرتين، والنظرة العميقة الساخرة، كما تشبه تقاطيع وجهه تلك التي يمتلكها الممثل، كما أن لديه نفس الشامة الفريدة على خده الأيمن.

وعند النظر إلى لوحة النبيل، التي يعود تاريخها إلى عام 1629، عندما كان عمره 52 عامًا، يبدو وجهه مألوفًا للغاية.

ويعلق بيوتر أوزكزانوفسكي، مدير المتحف الوطني، إن الشخصين يتشاركان "ببعض السمات المميزة" و"البراقة نفسها في عينيهما".

ووفقًا لموقع Historia Poszukaj الإلكتروني: "عند زيارة معرض للفن السيليزي الحديث، سيُفاجأ أي مُعجب بروبرت دي نيرو. إذ يُطلّ شبيهٌ للممثل الأمريكي من لوحةٍ شخصيةٍ من القرن السابع عشر، مُصممةٍ بإطارٍ مُذهّبٍ ومنقوشٍ بإتقان. حتى الشامة الشهيرة في مكانها الصحيح. "ويضيف الموقع أن " شعار النبالة في الزاوية العلوية يشير إلى عائلة فون فوجتن، ويُشير تاريخ اللوحة - 1628 - إلى أن اللوحة ربما كانت ليوهان (1576-1636)، كبير تجار فروتسواف، الذي كان يبلغ من العمر 52 عامًا آنذاك. وكان شبيه دي نيرو مالكًا للأراضي، وعضوًا في مجلس مدينة فروتسواف منذ عام 1614. "

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام دي نيرو برحلة إلى بولندا، زار فيها وارسو وكراكوف، حيث تمتلك مجموعة نوبو للضيافة استثمارات.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا المتحف الممثل للقاء توأمه، قائلاً: "روبرت دي نيرو في بولندا! خلال زيارته، هل سيزور فروتسواف لمشاهدة صورة "جده" المعروضة في متحفنا؟" وسبق للمتحف أن دعا دي نيرو للقاء "توأمه" عام 2017 ولكن دون أن يستجيب الممثل الشهير.