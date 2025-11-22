سائحة بريطانية سافرت إلى أمريكا لأنها تريد أن "تُقتل بعنف"

أوقفت الشرطة الأمريكية رجلا يُدعى دواين هول بتهمة بقتل سائحة بريطانية، تُدعى سونيا إكسيلبي، ليتبين إثر التحقيقات أن المرأة جاءت إلى الولايات المتحدة بغرض إيجاد من هو مستعد لقتلها.

ووفقًا لقناة WCJB، اتخذت القضية منعطفًا غريبًا عندما كشفت تقارير المحققين عن اعتقاد الشرطة بأن إكسيلبي سافرت إلى الولايات المتحدة لأنها أرادت أن يقتلها أحدهم "بعنف".

وذكرت القناة التلفزيونية أنها هبطت في مطار غينزفيل الإقليمي في فلوريدا في أكتوبر ثم اختفت. وأبلغ مسؤولون في المملكة المتحدة محققي فلوريدا أن إكسيلبي "كانت تعاني من مشاكل نفسية وكانت لديها ميول انتحارية. ويعتقدون أنها خططت للسفر إلى فلوريدا للقاء أشخاص قد يقتلونها بعنف"، وفقًا لقناة WCJB، التي أضافت أن الشرطة تعتقد أنها طُعنت أربع مرات بسكين.

ووفقًا للقناة التلفزيونية، تقول الشرطة إنها حصلت على مقطع فيديو يُظهر إكسيلبي مصابة بكدمات وهول يسألها عما إذا كانت تريد أن تُؤذى، وعندها "أومأت برأسها بالإيجاب" لكنها بدت مترددة و"منزعجة بشكل واضح". كما أنها أرسلت لاحقًا رسالة إلى صديق تعرب فيها عن ندمها، وأضافت: "لقد أوضح لي أنه لا مفر من إطلاق النار عليه. كنتُ أشك في الأمر الليلة الماضية... ظننتُ أنه سيفعل ذلك بسرعة ولن يُرهقني"، فيما ذكرت قناة WFTV أن هول زعم أن إكسيلبي "طلبت التعذيب والقتل".

وزُعم أن هول أخبر السلطات أنه التقى بإكزيلبي على موقع إلكتروني وأنها "أرادت أن تُقتل"، وفقًا للقناة.

وأعلنت إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا (FDLE) في 17 نوفمبر أن الإدارة "ألقت القبض على دواين هول، 53 عامًا، من أوكالا، بتهمة القتل من الدرجة الأولى والاختطاف في جريمة قتل امرأة مفقودة من المملكة المتحدة"، وفقًا لبيان صحفي.

وفي يوم الاثنين، 13 أكتوبر ، تلقت إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا (FDLE) طلبًا للمساعدة في التحقيق من السلطات البريطانية عبر الإنتربول بشأن امرأة مفقودة ومهددة من إنجلترا، وفقًا للبيان.

وأضاف البيان: "خلص تحقيق إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا (FDLE) إلى أن المرأة تخلفت عن موعد رحلتها المقررة إلى إنجلترا بعد ظهر يوم 13 أكتوبر. وفي غضون أيام، عثر عناصر من مركز عمليات جاكسونفيل الإقليمي التابع لإدارة إنفاذ القانون في فلوريدا (FDLE) ومكتب عمدة مقاطعة ماريون على رفات بشرية في ماريون أوكس يوم الجمعة، 17 أكتوبر". وتابع البيان: "تبين أن الرفات تعود للمرأة المفقودة من إنجلترا، وكشفت الفحوصات الإضافية أن وفاتها اعتُبرت جريمة قتل".

وفي يوم الاثنين، 17 نوفمبر ، ألقى عملاء ومحققو مكتب شرطة مقاطعة ماريون القبض على هول بتهمة القتل من الدرجة الأولى والاختطاف. وكان هول قد سُجن سابقًا بتهم استخدام بطاقات ائتمان احتيالية واستخدام جهاز اتصال ثنائي الاتجاه بشكل غير قانوني. وارتبطت هذه التهم بالاستخدام الاحتيالي لبطاقات ائتمان الضحية، وفقًا للبيان.