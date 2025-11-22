مترو دبي يتزيّن بصور زايد وراشد وأبيات من «الشعب القايد»

في مبادرة جديدة ضمن فعاليات حملة «زايد وراشد»، التي ينظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وفي أجواء احتفالية تعبّر عن مشاعر الفخر والانتماء الوطني، تزّين مترو دبي بصور القائدين المؤسسين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وأبيات من قصيدة «الشعب القايد» من أشعار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي كتبها سموّه احتفاءً بمسيرتهما الخالدة وإرثهما الذي أسّس لنهضة دولة الإمارات ووحدتها.

وتمتد المبادرة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي على طول الخط الأحمر لمترو دبي من محطة «سنتر بوينت» إلى محطة «إكسبو دبي»، لتشكل تحية رمزية يومية يراها الآلاف من الركاب والسكان والزوار، وتجسد المكانة الكبيرة للمؤسِّسَين في وجدان شعب الإمارات، ودورهما في بناء وطنٍ أصبح نموذجاً عالمياً في التنمية والابتكار.

وقالت شيماء السويدي، مدير براند دبي: «يأتي هذا العمل الإبداعي ضمن سلسلة مبادرات حملة #زايد وراشد التي ينظمها براند دبي للعام الثاني على التوالي، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، احتفاءً بذكرى القائدين المؤسسين، وتقديراً لإرثهما الذي مازال يلهم الأجيال الجديدة في دولة الإمارات».

وأضافت السويدي: «لقد اخترنا مترو دبي، أحد أبرز رموز الحداثة والاستدامة في المدينة، ليكون منصة للاحتفاء بقيم الاتحاد والعمل المشترك التي جسدها الشيخ زايد والشيخ راشد منذ اللقاء الأول الذي جمعهما، وأسّس لمسيرة وطنية أصبحت نموذجاً يُحتذى به في العالم»، معربة عن امتنانها للتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات كشريك رئيس في هذه المبادرة التي تعبّر عن عمق الانسجام بين رموز الهوية الوطنية والمشهد الحضري الحديث لمدينة دبي.

وقالت مدير إدارة التسويق والاتصال في هيئة الطرق والمواصلات فاطمة الخميري: «تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية الهيئة في تعزيز الهوية الوطنية من خلال منظومة النقل العام التي تخدم ملايين الركاب سنوياً، مؤكدة أن مترو دبي، الذي يربط بين معالم المدينة ومجتمعاتها الحيوية، أصبح منصة تفاعلية لإبراز القيم الوطنية وتعزيز الانتماء، مشيرةً إلى أن تزيين عربات المترو يعكس حرص الهيئة على تعريف زوار دبي والمقيمين فيها وكذلك الجيل القادم من أبنائنا بالقادة المؤسسين الذين تفانوا في خدمة الوطن».

تعد مبادرة تزيين عربات مترو دبي جزءاً من سلسلة أعمال إبداعية تنفذها «براند دبي» ضمن احتفالات الشهر الوطني في دبي، والتي تشمل «حديقة الأعلام» على شاطئ أم سقيم، و«العمل الإبداعي على بوابة مركز دبي المالي العالمي»، إلى جانب فعاليات أخرى تمتد طوال شهر نوفمبر وحتى الثاني من ديسمبر المقبل.

احتفالات الشهر الوطني في دبي التي تنظمها براند دبي للعام الثاني على التوالي بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام؛ تشكل انعكاساً لقيم التنوّع الثقافي والاجتماعي لدبي، وفرصة لتعريف زوار المدينة بالمنجزات الوطنية والإنسانية لدولة الإمارات، حيث يمكن للزوار مشاركة تجاربهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم #زايدوراشد #ZayedAndRashid

