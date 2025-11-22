بيع لوحة لفريدا كاهلو بـ 54.7 مليون دولار

بيعت لوحة ذاتية للفنانة المكسيكية المشهورة فريدا كاهلو، رسمتها عام 1940، مقابل 54.7 مليون دولار، ليصبح العمل الأعلى سعراً لأي فنانة في مزاد.

وتفوقت لوحة كاهلو وهي نائمة على سرير، التي تحمل عنوان «السوينو» أو «الحلم»، على الرقم القياسي الذي حققته لوحة للفنانة جورجيا أوكيف، التي بيعت مقابل 44.4 مليون دولار في عام 2014.

كما حطمت لوحة كاهلو، التي بيعت في دار سوثبي للمزادات الرقم القياسي لعمل فنانة من أميركا اللاتينية. وتعد هذه اللوحة الذاتية من بين أعمال كاهلو القليلة التي مازالت في أيدي أفراد خارج المكسيك. ولا يمكن بيع أعمالها سواء داخل البلاد أو في الخارج أو اتلافها.