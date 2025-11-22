وفد طلابي من 3 جامعات يزور أكاديمية دبي للإعلام

استقبلت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، وفداً ضم أكثر من 90 طالباً من جامعة الشارقة، والجامعة القاسمية، وجامعة كلباء. وجاءت هذه الزيارة ضمن سلسلة البرامج النوعية والمبادرات التدريبية التي تنفذها الأكاديمية بهدف تمكين طلبة الإعلام، وتعريفهم بأحدث التطورات في المشهد الإعلامي المعاصر، بما يسهم في تعزيز ريادة الأكاديمية في مجالات التدريب الإعلامي، وتطوير مهارات الطلاب، وبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة التعليمية تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة تطورات المشهد الإعلامي في الدولة.

وخلال الزيارة، شارك الطلبة في البرنامج التدريبي المتخصص «الذكاء الاصطناعي والمستقبل المهني»، الذي قدمه نخبة من مدربي الأكاديمية، واستعرضوا خلاله أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير صناعة المحتوى الإعلامي، وتحليل البيانات، وإدارة المنصات الرقمية، إلى جانب مناقشة التحديات الأخلاقية والمهنية المرتبطة بتطبيقاته في غرف الأخبار والمؤسسات الإعلامية.

كما نظّمت الأكاديمية جلسة حوارية تفاعلية، قدمتها الإعلامية أسمهان النقبي، تناولت خلالها أبرز التحولات التي يشهدها العمل الإعلامي في عصر الذكاء الاصطناعي، وسبل توظيف التكنولوجيا لخدمة المصداقية وصناعة المحتوى المؤثر، مؤكدةً أهمية تطوير المهارات الرقمية والتحليلية لمواكبة مستقبل المهنة.

واستعرضت النقبي خلال الجلسة مجموعة من التجارب العملية المستلهمة من خبرتها الإعلامية، بينما قدّم الإعلامي الدكتور حميد الزعابي محاضرة بعنوان «أساسيات التحرير الإخباري في بيئة الإعلام الرقمي»، تناول فيها القواعد المهنية في كتابة الأخبار وتحرير التقارير بأساليب رقمية حديثة.

وأكدت مديرة أكاديمية دبي للإعلام، منى بوسمرة، أهمية ربط طلبة الإعلام بواقع المهنة وتحدياتها المستقبلية، بما يتناغم مع أهداف الأكاديمية ودورها كمركز رائد في التدريب الإعلامي وتأهيل الكفاءات الوطنية. وقالت: «نحرص في أكاديمية دبي للإعلام على فتح آفاق جديدة أمام طلبة الجامعات للتعرف إلى أحدث الاتجاهات التقنية في الإعلام، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف إعداد جيل إعلامي واعٍ قادر على مواكبة المستقبل وصناعة محتوى مسؤول ومبتكر».

وفي ختام الزيارة، عبّر الطلبة المشاركون عن شكرهم لأكاديمية دبي للإعلام على ما وفرته من تجربة معرفية ثرية، جمعت بين التدريب العملي والتفاعل المباشر، مؤكدين أن هذه الزيارات تمثل فرصة قيّمة لاكتساب الخبرات الميدانية، وتوسيع آفاقهم الفكرية في عالم الإعلام الرقمي.