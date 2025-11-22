فاطمة بوش ملكة جمال الكون لعام 2025

تُوجت المكسيكية فاطمة بوش فرنانديز بلقب ملكة جمال الكون لعام 2025. ونشأت مشاعر سيئة في حدث هذا العام من توبيخ لاذع للمتسابقة المكسيكية، بوش، الذي أثار جدلاً، وتضمن انسحاباً من المتسابقة، وتضامناً نسوياً، واعتذاراً درامياً دامعاً من المنظّم المحلي الذي كان السبب في ذلك.

وفي حفل توزيع الجوائز، الذي تم بثه على الهواء مباشرة، لجميع المتسابقات الـ130 تقريباً، انتقد المخرج الوطني التايلاندي، ناوات إيتساراغريسيل، المتسابقة المكسيكية بوش، وانسحبت بوش من الغرفة، وانضمت إليها أخريات في إظهار للتضامن، بمن في ذلك ملكة جمال الكون لعام 2024، الدنماركية فيكتوريا كير ثيلفيج.