داون ديتكتور: تعطل منصة إكس لآلاف المستخدمين في أميركا

أظهر موقع داون ديتكتور دوت كوم أن منصة إكس تعطلت لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة اليوم.

وأفاد الموقع الذي يتتبع الانقطاعات من خلال جمع تقارير من عدد من المصادر بوجود أكثر من 13900 تقرير عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي، في ساعات الصباح شرق الولايات المتحدة.

وكانت إكس واجهت هذا الأسبوع انقطاعا في الخدمة ناجما عن ارتفاع غير عادي في حركة المرور، مما تسبب في حدوث أعطال في شبكة (نت دوت إن) التابعة لشركة كلاود فلير للبنية التحتية للإنترنت.