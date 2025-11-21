الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي شلل الأطفال في إندونيسيا

قال مسؤولون اليوم، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء تفشي شلل الأطفال في إندونيسيا بعد نحو ثلاث سنوات من جهود المكافحة المكثفة.

وظلت إندونيسيا شبه خالية من شلل الأطفال حيث جرى الإعلان عن القضاء على المرض المعدي في البلاد عام 2014. ولكن بعد ثمان سنوات، ظهر تفش في إقليم أتشيه المحافظ، نتيجة مزيج خطير من معدلات التحسين الروتينية المنخفضة والظروف البيئية غير الصحية.

وفي 2021، تلقى 50.9 % فقط من الرضع الذين ولدوا في أتشيه تطعيم شلل الأطفال.

وقال المسؤولون إن معدلات التطعيم ضد شلل الاطفال في أتشيه كانت أقل بكثير من بقية البلاد.

وعلى مدار العامين التاليين، ظهرت حالات في أقاليم بانتين وجاوا الغربية وجاوا الوسطى وجاوا الشرقية ونورث كيفو وبابوا الوسطى وهايلاند بابوا وبابوا الجنوبية، مما أدى إلى حملة تطعيم ومعلومات حاشدة.

وجرى إعطاء نحو 60 مليون جرعة إضافية من لقاح شلل الاطفال للأطفال.

ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس لدى الأطفال أو في البيئة منذ يونيو 2024، مما دفع المنظمة إلى الإعلان رسمياً عن انتهاء التفشي.