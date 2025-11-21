غوغل تطرح دعم "إيردروب" لهواتف بكسل 10

أعلنت غوغل عن خطوة جديدة لتعزيز التوافق بين أنظمة التشغيل، بعد إعلانها رسميًا إتاحة مشاركة الملفات لاسلكيًا بين هواتف أندرويد وهواتف آيفون، بدءًا من سلسلة بكسل 10.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب المستخدمين الراغبين في وسيلة أبسط لنقل الوسائط والملفات بين الأجهزة المختلفة دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

ووفقًا لبيانٍ رسمي، فقد أوضحت غوغل أن ميزة "كويك شير" في أندرويد أصبحت قادرة على العمل بتناغم مع ميزة "إيردروب" في هواتف آيفون، مما يسمح بنقل الملفات بسهولة من هواتف أندرويد إلى أجهزة آيفون والعكس.

وبينت أن مشاركة الملفات لا يتطلب أي نوع من التطبيقات الإضافية، ويكفي موافقة المستلم ليتم تبادل الملفات، ويتم العمل حالياً على توفيرها للمزيد من أجهزة الأندرويد في الفترة المقبلة.

وتُظهر التجربة العملية أن النظام يعمل باتجاهين، إذ يمكن لآيفون أيضًا إرسال ملفات إلى هواتف بكسل 10 باستخدام الآلية نفسها، مما يُعد خطوة مهمة نحو دمج أفضل بين النظامين الأكثر انتشارًا في العالم.

يُذكر أن هذه الميزة بدأت في الوصول بنحو تدريجي لهواتف بكسل 10، مع إمكانية تجربتها فور تفعيلها، في انتظار توفيرها لعددٍ أوسع من أجهزة أندرويد خلال المرحلة المقبلة.