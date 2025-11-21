قادة ميتا يوافقون على تسوية "ضخمة" في قضية تتعلق بالخصوصية

وافق مارك زوكربيرج وقادة حاليون وسابقون في شركة ميتا بلاتفورمز على دفع 190 مليون دولار للشركة لتسوية اتهامات من المساهمين بأنهم ألحقوا ضرراً بالشركة من خلال انتهاك خصوصية مستخدمي فيسبوك، وفقا لتسوية ضخمة تم الكشف عنها أمس.

كما وافق مجلس إدارة الشركة على تغييرات في السياسة التي تحكم سلوك المديرين والتداول من الداخل وحماية المبلغين عن المخالفات.

وأنهت التسوية إجراءات التقاضي التي اتهم فيها مساهمون المؤسس المشارك لفيسبوك ومدعَى عليهم آخرين بتحميل الشركة غرامات وتكاليف قانونية بمليارات الدولارات بسبب انتهاك لوائح الخصوصية.

تأتي التسوية استكمالا لاتفاق أُعلن عنه في المحكمة في 17 يوليو تموز وأنهى في يومه الثاني محاكمة كانت مقررة لمدة ثمانية أيام. وكان المساهمون يسعون للحصول على ثماني مليارات دولار من زوكربيرج وعشرة مديرين ومسؤولين حاليين وسابقين بزعم سماحهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لمستخدمي فيسبوك دون موافقتهم.

ونفى المدعى عليهم جميع الاتهامات.

وغيرت فيسبوك في عام 2021 اسمها إلى ميتا وهي أيضا الشركة الأم لإنستغرام وواتساب. ولم تكن الشركة مدعى عليها.

وتسترد الدعاوى القضائية المشتقة الأموال من المديرين والمسؤولين التنفيذيين، ويتم دفعها للشركة وبالتالي يستفيد منها المساهمون بشكل غير مباشر.