"واتساب" تختبر ميزة تشغيل حسابات متعددة على هواتف آيفون

أصدرت واتساب تحديثاً جديداً يتيح واحدة من أكثر الميزات التي ينتظرها مستخدمو هواتف آيفون، وهي إدارة واستخدام عدة حسابات على جهاز واحد.

أصبح هذا التحديث متاحاً لعدد محدود من مختبري النسخة التجريبية، مع خطط لتوسيعه تدريجياً ليصل إلى المزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، وفق موقع WABetalnfo.

وتشير تقارير إلى أن بعض المستخدمين قد يحصلون على الميزة حتى من خلال تحديثات سابقة، في حين يستمر الفريق المطوّر في اختبارها وتحسينها.

كانت واتساب قد أعلنت في إصدارات تجريبية سابقة، خصوصاً في نسخة 25.19.10.74 من iOS، أنها تعمل على تطوير ميزة تسمح للمستخدمين بالتبديل بين عدة حسابات مباشرة من صفحة الإعدادات، دون الحاجة لتسجيل الخروج أو إعادة تشغيل التطبيق.

وكانت الفكرة الأساسية هي تمكين المستخدم من استخدام حسابات متعددة بسهولة، مع الاحتفاظ بسجل المحادثات والإعدادات لكل حساب على حدة.

ويبدو أن واتساب دخلت الآن مرحلة الاختبار العام، إذ لاحظ بعض المختبرين ظهور خيار إضافة حساب جديد والتبديل بين الحسابات في قائمة الإعدادات داخل التطبيق.

وتقدّم الميزة الجديدة خيارات متعددة لإضافة الحسابات، حيث يمكن للمستخدم إضافة حساب جديد تماماً باستخدام رقم هاتف لم يُسجّل مسبقاً في واتساب، كما يمكّنه إضافة حساب مستخدم سابقاً سواء على واتساب التقليدي أو واتساب بزنس، أو على جهاز آخر.

ويمكن أيضاً ربط حساب مرافق موجود على جهاز آخر عبر مسح رمز QR ليتم نقل الرسائل والإعدادات تلقائياً إلى الجهاز الحالي.

ويتيح التحديث في هذه المرحلة التجريبية إضافة حسابين فقط داخل التطبيق نفسه.

كيف تشغل حسابات واتساب متعددة على آيفون؟

تظهر الميزة ضمن قسم جديد في الإعدادات يحمل اسم "قائمة الحسابات" أو عبر زر جديد بجوار رمز QR، وهو المركز الأساسي لإدارة الحسابات بدون الحاجة لاستخدام جهاز إضافي أو تطبيق منفصل.

ومن أهم ما يميز تجربة تعدد الحسابات هو احتفاظ كل حساب بإعداداته المستقلة بالكامل، فسجل الدردشات والنسخ الاحتياطية ونغمات الإشعارات وإعدادات التحميل التلقائي للوسائط كلها تبقى منفصلة بين الحسابات.

كما يحتفظ كل حساب بإعدادات الخصوصية الخاصة به، بما في ذلك آخر ظهور وصورة الملف الشخصي وإيصالات القراءة والدردشات المكتومة والتفاعلات.

تحكم كامل

إلى جانب ذلك، تعمل واتساب على ضمان عدم تداخل جداول النسخ الاحتياطي بين الحسابات، بحيث يجري التعامل مع كل حساب وكأنه تطبيق مستقل داخل التطبيق نفسه، وتوفر هذه العزلة الكاملة راحة أكبر للمستخدمين الذين يفضلون الفصل بين حساباتهم الشخصية والمهنية.

كذلك أجْرت واتساب تحسينات واضحة في طريقة عرض الإشعارات عند استخدام حسابات متعددة.

ففي حالة ورود رسالة إلى حساب غير نشط حالياً، يقوم التطبيق بإظهار إشعار يتضمن اسم المرسل بالإضافة إلى اسم الحساب الذي استلم الرسالة، مما يقلل الالتباس، ويجعل المستخدم قادراً على معرفة مصدر الإشعار فوراً.

ويُعد هذا التغيير مهماً خصوصاً للمستخدمين الذين يعتمدون على أكثر من رقم واحد للتواصل في سياقات مختلفة.

تنقل سريع بين الحسابات

ولتسهيل عملية التنقل بين الحسابات، أضافت واتساب وسائل متعددة للانتقال السريع، فيمكن للمستخدم التبديل عبر "قائمة الحسابات" الموجودة في الإعدادات، أو من خلال الضغط المطوّل على تبويب الإعدادات في أسفل الشاشة، وهو ما يؤدي إلى ظهور قائمة الحسابات فوراً، كما يمكن النقر المزدوج على تبويب الإعدادات للتبديل مباشرة إلى الحساب التالي.

وعند اختيار الحساب المطلوب، يتم تحميل الدردشات وإعدادات الحساب المختار على الفور بدون الحاجة لإعادة التشغيل أو تسجيل الدخول من جديد. وتظهر رسائل قصيرة على الشاشة لتنبيه المستخدم بأنه انتقل إلى حساب مختلف، ما يضيف وضوحاً للتجربة.