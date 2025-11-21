عصير التفاح: مفيد للقلب والبشرة والدماغ .. ويخفض الكوليسترول

أظهرت أبحاث طبية أن تناول عصير التفاح بانتظام قد يساهم في خفض الدهون، وتحسين ضغط الدم، وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري وأمراض القلب وقد يساعد في خفض الكوليسترول الضار.

كما تساعد بوليفينولات التفاح في تنشيط عملية الهضم. وفي دراسة على رجال يعانون من زيادة الوزن، تحسنت حركة الأمعاء بعد 12 أسبوعًا من تناول كميات عالية من هذه المركبات.

وهنا أهم الفوائد الصحية المتوقعة من عصير التفاح:

1. يقوى جهاز المناعة

يعد فيتامين سي أحد أكثر الفيتامينات انتشارًا، وهو موجود بكثرة في عصير التفاح، ومن المعروف أن فيتامين سى يخدم العديد من الفوائد، كما أنه يقوى جهاز المناعة فى الجسم.

2. يعزز مستوى الترطيب

يتكون العصير من كمية كبيرة من الماء، ما يجعله خيارًا رائعًا لأولئك الذين يحتاجون إلى الماء ويجدون طعم الماء العادى مملًا بعض الشيء، ويوصى العديد من أطباء الأطفال بمزيج من نصف عصير ونصف ماء للأطفال المرضى الذين تزيد أعمارهم عن عام ويعانون من الجفاف الخفيف.

3. مفيد لصحة القلب

تعتبر مركبات بوليفينول وفلافونويدات مفيدة لصحة القلب، وهى موجودة بتركيز كبير فى التفاح، وتشير دراسة إلى كيفية قيام البوليفينول بمنع أكسدة كوليسترول البروتين الدهنى منخفض الكثافة (LDL) وتراكمه فى الشرايين.

ويمكن أن يساعدك دمج كوب أو اثنين من عصير التفاح فى نظامك الغذائى على تقليل مخاطر الإصابة بمرض الشريان التاجى، حيث من المعروف أن استهلاكه له تأثيرات مضادة للأكسدة.

4. يساعد فى إنقاص الوزن

على الرغم من أنها ليست الجرعة السحرية بالضبط التى ستساعدك على التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة، إلا أن عصير التفاح يمكن أن يساعدك على قمع شهيتك المفرطة.

5. يساعد فى التخفيف من أعراض الربو

عصير التفاح غنى بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للحساسية قد تساعد فى تقليل شدة نوبات الربو وتهدئة أعراضه أيضًا، فإن مادة البوليفينول الموجودة في هذا العصير تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الرئة وتعزز أيضًا صحة الرئة.

6. مفيد ضد التهاب المسالك البولية

نظرًا لأن التفاح حمضي قليلاً، فإنه يعد مكونًا جيدًا لدرء التهابات المسالك البولية (UTIs)، وقد يمنع شرب عصير التفاح بانتظام البكتيريا من الالتصاق بجدران المسالك البولية ويؤدى أيضًا إلى الإصابة بالعدوى.

7. يساعد فى حماية دماغك

تشير الأدلة إلى أن مضادات الأكسدة البوليفينولية الموجودة في عصير التفاح قد تدعم وظائف الدماغ مع تقدمك في العمر، وبصرف النظر عن وجود خصائص مضادة للسرطان، فإن المكونات الموجودة في التفاح قد تساعد أيضًا في علاج الأمراض التنكسية العصبية مثل باركنسون وألزهايمر.