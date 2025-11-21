زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب بنجلادش

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.7 درجات ضرب بنجلادش اليوم الجمعة.

وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وشعر سكان الولايات الهندية الشرقية المتاخمة للحدود مع بنجلادش بهزات أرضية دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار، وفقا للسلطات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان في مدينة نارسينجدي على بعد حوالي 40 كيلومترا من العاصمة داكا.

وذكر شهود من رويترز أن السكان هرعوا إلى خارج منازلهم في داكا وسط اهتزاز المباني وانهيار بعض الهياكل المؤقتة.