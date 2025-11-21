تدهور حالة بروس ويليس .. وزوجته تتخذ "قراراً صعباً"

شاركت إيما هيمينغ-ويليس تحديثًا عاطفيًا حول حالة زوجها، نجم هوليوود بروس ويليس، الذي تستمر معركته مع الخرف الجبهي الصدغي في التفاقم.

وفي منشور مؤثر عبر إنستغرام، نشرت إيما صورة قديمة يظهر فيها ويليس وهو يحمل إحدى بناتهما على كتفيه، مرفقة بتعليق قصير: "الأب". ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا، إذ أظهرت بوضوح الفارق بين اللحظات العائلية السعيدة سابقًا والواقع الصعب الذي يعيشه أفراد الأسرة الآن.

كما نشرت إيما عبر خاصية "الستوري" صورة حميمة أخرى يظهر فيها بروس وهو يقبّلها على خدها خلال حفل عشاء، وكتبت عليها: "الحب هو ألا تنسى أبدًا كيف جعلوك تشعر"، في رسالة مؤثرة تعكس قوة الروابط العائلية رغم التحديات العاطفية المؤلمة التي ترافق مرضه.

وكان نجم Pulp Fiction قد شُخّص عام 2023 بالخرف الجبهي الصدغي، وهو اضطراب تنكسي يؤثر على السلوك والشخصية والقدرات اللغوية. ومنذ تشخيصه، ابتعد ويليس عن الأضواء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، شوهد ويليس مؤخرًا أثناء نزهة على شاطئ المحيط برفقة مقدمة الرعاية، حيث ظهر وهو يستمتع بالمناظر الطبيعية ويتواصل بطريقته الخاصة معهم.

وتحدثت إيما عن تحديات بناتهما في التعامل مع مرض والدهن، مؤكدة أنهن "بصحة جيدة من جميع النواحي"، رغم أن فقدانه لحظات مهمة في حياتهن صعب عليهن. وأضافت: "يحزنون ويفتقدون والدهم كثيرًا، لكن الأطفال صامدون ويتعلمون كيفية التأقلم".

ولمواجهة تدهور الحالة الصحية لبروس، اتخذت إيما قرارًا صعبًا بنقله إلى منزل منفصل لتلقي رعاية على مدار الساعة، موضحة: "كان هذا أحد أصعب القرارات التي اتخذتها، لكنه القرار الصائب له ولعائلتنا، وأتاح لي العودة إلى كوني زوجته".

وأكدت أن هذا القرار منح بروس استقلالية أكبر وأتاح للأصدقاء والعائلة فرصة التفاعل معه بحرية، بعيدًا عن الضغوط المنزلية.

وأوضحت في بودكاست "عرض تامسن" أن التواصل مع بروس أصبح بطيئًا وصعبًا، لكنهم يتواصلون معه بأساليب تناسب حالته.

ويستمر الخرف الجبهي الصدغي في التفاقم عادةً، ويعيش المرضى بين ثماني إلى عشر سنوات بعد ظهور الأعراض، ولا يوجد علاج له حاليًا، ما يجعل كل لحظة عائلية ثمينة جدًا.